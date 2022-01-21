Cilt bakım rutinlerinin az bilinen kahramanı serumlar ne işe yarar? Cilt tipine göre serum nasıl seçilir?

Derinin alt tabakasına kadar inen cilt serumları, bakımın aslında en önemli adımlarından biri. Ancak pek çok kişi hala bu ürünlerden habersiz. Oysaki düzenli kullanmaya başlanınca görülen etkiler, gerçekten mükemmel. Cildinizin sorununa yönelik ürün seçimiyle kusursuz bakım yapmanız hiç de zor değil. Üstelik ürün seçeneği de oldukça fazla. Sizin için en iyi ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atarak ihtiyacınız olan serumu kolayca satın alabilirsiniz!

Cilt tipine göre doğru serum nasıl seçilir?

Serumlar, farklı sebeplerden dolayı yıpranan cildi yenileme konusunda bir hayli becerikli. Cildin iç kısmına takviye yaparak daha kısa sürede verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Hücreler gerekli takviyeyi aldığı zaman kırışıklık, sarkma ve leke gibi sorunlar da minimuma iner. Size de kusursuz ve sağlıklı cildin tadını çıkarmak kalır.

Cilt tipine göre serum seçiminin püf noktaları ise şu şekilde:

Cilt sağlığınızın tam anlamıyla yenilenmesi için seçiminizi hyalüronik asit ve mikro sinyal molekül içeren ürünlerden yana yapmanız gerek. Bu maddeler aynı zamanda daha dinç bir görünüm için de önemli.

Kuru cilt tipindeki kişiler için nemlendirici özelliklere sahip ürünler seçmek daha avantajlı.

Cilt yapısı hassas kişiler için antioksidan içerikli ürünlerden daha iyi bir seçim olamaz! Antioksidan içerikli ürünler cildi onarıp yeniler. Üstelik kısa süre içerisinde!

Akne ya da sivilce gibi problemleri olan kişilerin su bazlı ürünleri tercih etmesi, gözle görülür sonuçlar yakalamak için son derece önemli.

1. Cilt lekelerine Besame'den etkili çözüm!

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Besame cilt serumu, ozon yağlı içeriğiyle cilde ihtiyacı olan nemi sunar. Ozon yağı, akne ve sivilce gibi sorunlarla baş etme konusunda son derece etkili. Cildinizi nemlendirirken gözenekleri tıkamaz. Cilt elastikiyet oranını üst seviyelere çıkarıp hücre yenilenmesi konusunda hünerlerini kısa süre gösterir. Geçmişten kalan sivilce ya da yara izleri üzerindeki etkisi ise gerçekten şaşırtıcı. Yatmadan önce kullandığınız zaman gece boyu cildinizi yeniler. Masaj hareketleri ile yüzünüze pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Cildinizi nemlendirip dinç görünüme kavuşturacak Besame Ozon Yağlı Bakım Serumu'n özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

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2. Yaşlılık belirtilerine L’Oréal Paris Kırışıklık Karşıtı Serum'la direnme zamanı!

Bildiğiniz tüm bakım ürünlerini unutun. L’Oréal Paris Kırışıklık Karşıtı Serum, yaşlanmanın en temel belirtisi olan kırışıklığa karşı %47 oranında etki gösterir. 1 hafta gibi kısa süre içinde cildin kaybettiği dolgun görünümü geri kazandırır. Cildinizdeki gerginlik ve sıkılığı ilk kullanım itibariyle hissetmenizi sağlar. Hem yüz hem boyun bölgesi için kullanıma uygun. Her gün sabah ve akşam, 2 ya da 3 damla kadar uygulamanız yeterli. Ancak uygulamadan önce cildiniz temiz olmalı. Esnek bir cilt için bundan daha iyi bir ürün seçimi olamaz!

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3. Cildinizin canlanmaya mı ihtiyacı var? Neutrogena Canlandırıcı Serum'a ne dersiniz?

Cildiniz kuru ve cansız mı? Hiç üzülmeyin. Neyse ki Neutrogena Canlandırıcı Serum gibi harika bir ürün var. Jel krem formülü sayesinde cildinize kolayca uygulayabilirsiniz. İçeriğinde yer alan hyalüronik asit, cildinizin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede eski enerjiniz tekrar yerine gelir. 24 saate kadar nemlendirme işlemine aktif bir şekilde devam etmesi, şüphesiz en cazip özelliği. Yoğun nemlendirici etkisi, cildinizdeki çizgi görünümlerinin azalmasında da rol oynar. Hem antioksidan hem E vitamini içeren yapısıyla adeta nem bombası deneyimi yaşarsınız.

Canlı ve dinç görünümle tanışmak için Neutrogena Canlandırıcı Serum'u buradan inceleyebilirsiniz.

4. Lekelere Nivea Leke Karşıtı Serum ile elveda!

Cilt lekeleri kadınların korkulu rüyaları arasında yer alır. Nivea Leke Karşıtı Serum ile bu korkular sona eriyor! Özel içeriği, 10 yıl öncesine ait lekelerde dahi inanılmaz derecede etkili. Özel formüle sahip ürün, ciltteki koyu renklerin aydınlatılmasında da önemli bir rol oynar. Aydınlattığı bölgelerde ise yeni lekeler oluşmaması için kalkan görevi üstlenir. Üstelik tüm cilt tonlarında kullanım için ideal bir ürün. Sabah ve akşam saatlerinde birer kere uygulayabilirsiniz. Uygulama sırasında serumu yüzünüze iyice yayarak etkilerini netleştirebilirsiniz.

Lekelerden kurtulma noktasında sağ kolunuz olacak Nivea Leke Karşıtı Serum'u satın almak için buraya tıklayın.

5. Gergin ve parlak cildin yeni keşfi, Skin Accents Cilt Serumu

Sizi gençleştirecek bir ürüne mi ihtiyaç duyuyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! İlk an itibariyle parlak bir cilde "Merhaba" demeye hazır olun. İçeriğindeki hyalüronik asit ve manyok kökü, derinlemesine bakım yapar. Ampul şeklinde dizayn edilen ürünün kullanımı da oldukça pratik. Şişeyi kırıp serumu uygulayabilirsiniz. Ama öncesinde çalkalamanız gerek. Ayrıca her şişe tek kullanımlık. Dolayısıyla ağzını açtıktan sonra kullanmanız lazım. Kalıcı etkiler elde edebilmek için tabii ki düzenli kullanmanız en önemli koşul.

Parlak cilt dokusu vadeden Skin Accents Hızlı Parlatma ve Germe Ampul'ünü buradan satın alabilirsiniz.

6. Cildinize C vitamini stoku yapmak için Procsin C Vitamini Serumu tam size göre!

Cildin de vitamin ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Bakım rutininize vitamin içerikli bir ürün ekleyip bu ihtiyacı gidermek hiç de fena fikir değil gibi. C vitaminin faydalarını saymaya kalkarsak, işin içinden çıkamayız muhtemelen. Bu mucizevi vitaminin bir de cilt üstündeki etkilerini düşünün. Gerçekten merak uyandırıcı, değil mi? C vitamini serumu, cildin kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Bu sayede cilt yıpranmaları da minimuma iner. Ürün sadece yüzde değil boyun bölgesinde de kullanıma uygun. Cildin renk tonunu eşitleme konusunda da fazlasıyla iddialı.

Parlak ve bakımlı bir cilt için Procsin C Vitamini Serumu incelemek için buraya tıklayın.

7. Hayalini kurduğunuz dolgun cilde ulaşmak, La Roche Dolgunlaştırıcı Serum ile çok kolay!

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Dolgun ve pürüzsüz bir cilt hangi kadının hayli değil ki? Tüm cilt tiplerine yönelik üretilen La Roche Dolgunlaştırıcı Serum ile bunları elde etmek mümkün! Özellikle yorgun görünen cilt üzerinde son derece etkili. B5 vitamini ve hyalüronik asit içeren formülü, cildinize derinlemesine bakım yapar. Böylece cildinizdeki bariyerler onarılır ve cildiniz sıkılaşır. Günlük bakım rutininize ilave edip düzenli kullanımlarda etkili sonuçlar görebilirsiniz. İnce çizgi ve kırışıklık gibi cilt sorunlarında da verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

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8. Yaşlanma korkusuna Este Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum ile son verin!

Este Lauder'in başarısından bahsetmeye gerek dahi yok. Kozmetik konusundaki iddiası tartışmaya kapalı bir konu. Yaşlanma gibi ciddi bir sorun için de Este Lauder şüphesiz en cazibelisi. Este Lauder Yaşlanma Karşıtı Serum, kırışıklıklar konusunda cilt sınırlarında adeta kalkan görevi üstlenir. Gece uygulanması ise sabaha gözlerinizi zinde ve genç açmanızı sağlar. İlk uygulamada dahi cildinizin nem ihtiyacını karşılamayı başarır. İçeriğinde yağ bulundurmayan ürün, kolay uygulanışıyla da gönülleri fetheder. Dilerseniz makyajdan önce baz amaçlı da kullanabilirsiniz. Ürünle tanıştığınıza fazlasıyla memnun olacağınızdan hiç şüphemiz yok.

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