Sokakta gören bir daha bakıyor: Bu 7 renk sonbaharın yıldızı oldu

2026 sonbaharında klasik lacivertin yerini zaman zaman daha enerjik mavi tonları alıyor. Özellikle elektrik ve kobalt mavisi, sade bir kombini tek başına öne çıkarabilecek renkler arasında bulunuyor.

ELEKTRİK MAVİSİ ÖNE ÇIKTI

Elektrik mavisini bir kazak, ceket veya çanta gibi tek bir parçada kullanmak, görünümü fazla abartmadan trend yakalamanın en kolay yollarından biri. Siyah, gri ve krem tonlarıyla bir araya geldiğinde ise daha dengeli bir görünüm ortaya çıkıyor.

KRALİYET MORU SONBAHARA DAMGASINI VURDU

Sonbaharın ağır ve sofistike havasına en çok yakışan renklerden biri bu sezon kraliyet moru. Özellikle daha tok ve yoğun mor tonları, bordo yerine farklı bir seçenek arayanların dikkatini çekiyor.

Bir mor kaban, triko veya elbise, sonbahar kombinini sıradanlıktan çıkarırken iddialı bir görünüm de sağlayabiliyor. Moda dünyasında bu rengin öne çıkması, 2026 sezonunun klasik renk kurallarını biraz daha esnettiğini gösteriyor.

BORDO YİNE TAHTINI BIRAKMADI

Bordo, sonbaharın vazgeçilmez renklerinden biri olmaya devam ediyor. 2026 sezonunda da özellikle çanta, deri ceket, pantolon ve elbiselerde güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Kırmızı ile kahverengi arasında duran bordo, hem dikkat çekici hem de kolay kombinlenebilir olmasıyla öne çıkıyor. Baştan aşağı bordo tercih etmek isteyenler kadar bu rengi yalnızca aksesuarlarla kullanmak isteyenler için de oldukça kullanışlı.

DOMATES KIRMIZISI YAZDAN SONBAHARA TAŞINDI

Kırmızı bu sezon daha sıcak ve enerjik bir yorumla karşımıza çıkıyor. Özellikle domates kırmızısı, sonbaharın koyu tonları arasında adeta renk patlaması yaratıyor.

Kırmızı bir kazak, trençkot veya çanta; kahverengi ve denim parçalarla kombinlendiğinde hem günlük hem de dikkat çekici bir stil oluşturabiliyor.

TOZ PEMBE ARTIK SADECE YAZ RENGİ DEĞİL

Toz pembe, 2026 sonbaharında beklenmedik şekilde öne çıkan renklerden biri. Yaz aylarının romantik tonlarından biri olarak görülen pembe, bu sezon kahverengi ve diğer toprak tonlarıyla buluşuyor.

Özellikle kahverengi pantolon veya etek üzerine tercih edilen toz pembe triko ve kazaklar, sonbahar stiline yumuşak bir hava katıyor.

KAHVERENGİ VE ZEYTİN YEŞİLİ GÜVENLİ AMA MODASI GEÇMEYEN SEÇİM

Cesur renkleri kullanmak istemeyenler için 2026 sonbaharında kahverengi ve zeytin yeşili hala güçlü seçenekler arasında. Özellikle çikolata kahvesi, toffee ve yanık zeytin gibi tonlar sezonun daha sakin tarafını temsil ediyor.

Pantone'un 2026/27 sonbahar-kış renk raporunda da toprak tonları ve zeytin yeşili benzeri tonlar öne çıkıyor.

RENKLERİ BİRLİKTE KULLANMAKTAN KORKMAYIN

2026 sonbaharının en dikkat çekici taraflarından biri yalnızca tek tek renklerin öne çıkması değil, beklenmedik renk eşleşmelerinin de popülerleşmesi. Şartröz ve bordo, zeytin yeşili ve magenta, toz pembe ve kahverengi gibi kontrast oluşturan ikililer sezonun daha cesur kombinlerine ilham veriyor.

Bu nedenle bu sonbahar gardıroplar yalnızca siyah, kahverengi ve griyle sınırlı kalmayacak. Biraz cesaret edenler için elektrik mavisi, kraliyet moru, kırmızı veya toz pembe gibi renkler, sıradan bir kombini sezonun en dikkat çekici görünümüne dönüştürebilir.