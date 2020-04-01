Cilt bakımı için mucizevi besin limon ile yapabileceğiniz doğal bakım kürleri!

Oldukça düşük maliyetler ile hücreleri yenileyen cilt bakım maskesini evde yapmanız mümkün. Birçok rahatsızlığa iyi gelen limonun cilt bakımındaki olumlu etkisi mucizeler yaratacak kadar çoktur. Mutfakların vazgeçilmez besini olan limonu şifalı etkisiyle cilt bakımındaki baş tacı yapmanıza şaşırmayacaksınız. Limon ile cildinize düzenli bir şekilde bakım yaptığınızda ilk günkü ile aradaki farkı hemen görebilirsiniz. Olağanüstü marifetleriyle limon, cilt bakımı rutininde en çok tercih ettiğiniz doğal yöntemlerden biri olmaya hazırlanıyor. Peki, limonun cilde faydaları nelerdir? Limon yüze sürülür mü? Limon cilt için nasıl kullanılır? İşte, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz limon suyu temelli cilt bakım kürlerine dair ipuçları...

LİMONUN CİLDE YARARLARI NELERDİR?

Limon antioksidan özelliğiyle cilt için çok güçlü bir antiseptiktir. Bu nedenle cildi bakterilerden arındırarak cilt hastalıklarının oluşmasını önler.

Cildi ölü derilerden ve üst tabakada biriken yağ, kir ile dış etkenlerden oluşan yabancı maddelerden derinlemesine arındırır. Gözeneklerin tamamen temizlenmesini sağlar.

Sivilce, akne ya da siyah nokta problemi yaşayan ciltlerde bu sorunların giderilmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda düzenli kullanılması halinde bu problemlerin tekrarlanmasını da engeller.

Ciltte oluşan lekelere ve güneş yanıklarına karşı limon oldukça etkili olur. Ayrıca gözaltı morlukları, koltuk altı ve dirsek kararmaları için de limon tercih edilir.

Ciltteki sık kilo alıp verme, hamilelik ya da genetik nedenlerle oluşan çatlakları yok etmek için en etkili yöntem limondur.

Kuru ciltleri nemlendirmek için de limon kullanabilecek doğal besinler arasında yer alır.

Ciltteki pH dengesini düzenler ve yağ oranını dengeler.

Cildi canladırır ve aydınlatır.

Cildi sıkılaştırıp gerginleştirerek elastik özelliğinin korunmasını sağlar. Böylece kırışıklıkları azaltır ve cildin gençleşmesine yardımcı olur.