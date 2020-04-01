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Cilt bakımı için mucizevi besin limon ile yapabileceğiniz doğal bakım kürleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Salata soslarının bir numaralı eşlikçisi C vitamini deposu limon cilt bakımında oldukça önemli bir rol oynuyor. İçeriğinde bulunan asidik özelliği ile limon cildin ferahlaması, nemlenmesi ve derinlemesine temizlenmesi için etkili silahlardan biridir. Evde limon suyu ile yapabileceğiniz cilt bakım kürleri sayesinde cildinizin sağlıklı görünmesi artık çok kolay.

Cilt bakımı için mucizevi besin limon ile yapabileceğiniz doğal bakım kürleri!

Oldukça düşük maliyetler ile hücreleri yenileyen cilt bakım maskesini evde yapmanız mümkün. Birçok rahatsızlığa iyi gelen limonun cilt bakımındaki olumlu etkisi mucizeler yaratacak kadar çoktur. Mutfakların vazgeçilmez besini olan limonu şifalı etkisiyle cilt bakımındaki baş tacı yapmanıza şaşırmayacaksınız. Limon ile cildinize düzenli bir şekilde bakım yaptığınızda ilk günkü ile aradaki farkı hemen görebilirsiniz. Olağanüstü marifetleriyle limon, cilt bakımı rutininde en çok tercih ettiğiniz doğal yöntemlerden biri olmaya hazırlanıyor. Peki, limonun cilde faydaları nelerdir? Limon yüze sürülür mü? Limon cilt için nasıl kullanılır? İşte, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz limon suyu temelli cilt bakım kürlerine dair ipuçları...

LİMONUN CİLDE YARARLARI NELERDİR?

Limon antioksidan özelliğiyle cilt için çok güçlü bir antiseptiktir. Bu nedenle cildi bakterilerden arındırarak cilt hastalıklarının oluşmasını önler.
Cildi ölü derilerden ve üst tabakada biriken yağ, kir ile dış etkenlerden oluşan yabancı maddelerden derinlemesine arındırır. Gözeneklerin tamamen temizlenmesini sağlar.
Sivilce, akne ya da siyah nokta problemi yaşayan ciltlerde bu sorunların giderilmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda düzenli kullanılması halinde bu problemlerin tekrarlanmasını da engeller.
Ciltte oluşan lekelere ve güneş yanıklarına karşı limon oldukça etkili olur. Ayrıca gözaltı morlukları, koltuk altı ve dirsek kararmaları için de limon tercih edilir.
Ciltteki sık kilo alıp verme, hamilelik ya da genetik nedenlerle oluşan çatlakları yok etmek için en etkili yöntem limondur.
Kuru ciltleri nemlendirmek için de limon kullanabilecek doğal besinler arasında yer alır.
Ciltteki pH dengesini düzenler ve yağ oranını dengeler.
Cildi canladırır ve aydınlatır.
Cildi sıkılaştırıp gerginleştirerek elastik özelliğinin korunmasını sağlar. Böylece kırışıklıkları azaltır ve cildin gençleşmesine yardımcı olur.

LİMON İLE YAPILABİLECEK CİLT BAKIM KÜRLERİ

Cildi lekelerden kurtarmak, renk eşitsizliklerini gidermek ve bölgesel problemleri ortadan kaldırmak için limon bazlı doğal cilt bakım maskeleri hazırlayabilirsiniz. Cilt tipinize uygun olarak limonun nemlendirme, arındırma ve parlatma özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Limon Suyu + Bal

1 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyunu temiz bir kapta karıştırın. Ardından buhar ile gözenekleri iyice açtığınız cildinize bu maskeyi sürün ve 15-30 dakika bekletin. Son olarak bol su ile temizleyin. Haftada 2 gün bu maskeyi uygulayarak cildinizi nem bombardımanına tutabilirsiniz.

Havuç + Bal + Limon Suyu

1 adet havucu haşlayıp püre haline getirin. İçerisine 1 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyunu ekleyin. Cildinizdeki lekelerden kurtulmak için kullanabileceğiniz bu maskeyi cildinize uygulayın ve kuruması için 20-30 dakika arasında bekleyin. Bol su ile yıkayarak temizleyin.

Salatalık + Yumurta Akı + Limon Suyu

2 adet orta boy salatalığı rendeleyin. Salatalıkların içerisine 1 adet yumurta akı ve yarım limonun suyunu ekleyin, macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekleyin. Sonrasında bol su ile yıkayın.

Limon Suyu + Domates + Yulaf

2 çay kaşığı limon suyu, 2 çay kaşığı domates suyu ve yarım su bardağı toz yulafı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayarak 15 dakika bekletin. Ardından bol su ile yıkayın. Bu maskeyi siyah noktaları yok etmek için haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

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