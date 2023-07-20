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Çin’de korku dolu anlar! “Zaman döngüsüne takıldım” dedi... Bir anda bağırmaya başladı

20.07.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’e ait bir havayolu şirketinin uçağında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülerde uçak havadayken bir yolcu zaman döngüsüne takıldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Uçağın düşeceğini ve herkesin öleceğini dile getiren yolcu korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çin’de gerçekleşen bir uçuş sırasında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir yolcu koltuğunda bir anda ayağa kalkarak bağırmaya başladı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başarırken zaman döngüsünde takıldığını söyleyen yolcunun sözleri uçakta büyük korkuya neden oldu. Uçak personeli korkuyla çığlık atan yolcuları sakinleştirme konusunda zorlandı.

“PİLİNİ DEĞİŞTİREN ROBOTLAR”

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Yolcu zaman döngüsüne takıldığını ve bunun altıncı döngüsü olduğunu söylerken döngüde uçağın düştüğünü, herkesin öldüğünü ve sonra bu noktaya geri döndüğünü iddia etti. Ayrıca yolcu uçuş personelinin insan olmadığını ve pilini değiştiren bir robot olduğunu söyledi. Uçak içinde paniğe neden olduğu için yolcu tutuklandı. Polisin akli durumunun anormal olduğunu iddia etmesi üzerine, daha fazla tedavi görmesi için profesyonel bir tıp kurumuna yollandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Görüntülerin milyonlarca izlenmeye ulaşmasının sonrasında kullanıcılar yaşanan olayı anlamlandırmaya çalıştı. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten çok fazla film izlemiş” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben orada olsam ne yapardım hiç bilmiyorum” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin uçak

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