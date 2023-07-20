Nostradamus yüzlerce yıl önce söylemişti! Yüksek sıcaklık kehaneti doğru çıktı... Sosyal medyayı salladı

Nostradamus'un yaklaşık 500 yıl önce yayınlanan kehanet kitabı Les Propheties, Fransız Devrimi, Adolf Hitler'in yükselişi ve Japonya'ya atılan atom bombaları da dahil olmak üzere bir dizi tahminin gerçekleşmesiyle tanınır.2005 yılında Nostradamus’un Propheties’ini yeniden yorumlayan bir kitap Kraliçe 2. Elizabeth’in 2022 yılında öleceğini tahmin ettiğini söyledi. Yorum kitabı en çok satanlar listesinin başına oturdu. Şimdi Nostradamus'un 2023 tahminlerinden birinin gerçekleşmesi sosyal medyada gündem yarattı.

YÜKSEK SICAKLIKLARA VURGU YAPMIŞTI

Daha çok Nostradamus olarak bilinen Fransız astrolog Michel de Nostredame, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yüksek sıcaklıkları tahmin etmişti. Kavurucu havayı ve yükselen deniz sıcaklıklarını ima eden kahin, “Baş, güneş gibi parıldayan denizi kavuracak: Karadeniz'in canlı balığı neredeyse kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında, onları kesmek için yerel halk zahmet çekecek” ifadelerini kullanmıştı.