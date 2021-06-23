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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 3 astronota tebrik

23.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 17 Haziran’da Çin’in kurmakta olduğu uzay istasyonuna ulaşan 3 astronotla konuşarak tebrik etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 3 astronota tebrik

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’deki bir kontrol merkezinden 17 Haziran’da uzay istasyonuna ulaşan astronotlarla görüştü.

"İŞLERİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ GÖRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo’dan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Şi, “İyi durumda olduğunuzu ve işlerin yolunda gittiğini görmekten çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Şi, uzay istasyonunun inşasının Çin’in uzay endüstrisinin önemli bir kilometre taşı olduğunu ve uzayın insanlık tarafından barışçıl kullanımına yeni bir katkı sağlayacağını belirtti.

Astronotların, gelecek yıl gönderilmesi planlanan iki laboratuvar modülü için çeşitli çalışmalar ve deneyler yürütmek, ekipmanı test etmek ve istasyonun genişletilmesi için hazırlık yapmak üzere 3 ay boyunca istasyonda kalması planlanıyor.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modüle ek olarak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

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"Tiengong" (Göksel Saray) adı verilen istasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Astronot
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