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  4. Çin "Tianhui-4" uydusunu uzaya gönderdi

Çin "Tianhui-4" uydusunu uzaya gönderdi

29.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay çalışmaları ile dikkat çeken Çin, "Tianhui-4" uydusunu uzaya fırlattı. Söz konusu fırlatma, "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404. görevi olarak bildirildi.

Çin "Tianhui-4" uydusunu uzaya gönderdi

Çin, uzay çalışmalarına son dönemde önemli çalışmalara imza atıyor. Yakında kendi uzay istasyonunu tamamlaması da beklenen Çin'in son olarak, "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı aktarıldı.

"TIANHUI-4" YÖRÜNGEYE GİRDİ

Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Çin

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Fırlatma Pekin saatiyle 19.13’te gerçekleşti ve planlanan yörüngeye girdi.

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Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404. görevi olduğu aktarıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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