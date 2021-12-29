Çin "Tianhui-4" uydusunu uzaya gönderdi

Çin, uzay çalışmalarına son dönemde önemli çalışmalara imza atıyor. Yakında kendi uzay istasyonunu tamamlaması da beklenen Çin'in son olarak, "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı aktarıldı.

"TIANHUI-4" YÖRÜNGEYE GİRDİ

Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatma Pekin saatiyle 19.13’te gerçekleşti ve planlanan yörüngeye girdi.

Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404. görevi olduğu aktarıldı.

(AA)

