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Uzayda kaos: Çin ile Elon Musk arasında Starlink krizi var!

29.12.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaydan internet hizmeti Starlink uydularından ikisiyle çarpışmamak için kendilerine ait uzay istasyonunda kaçınma manevraları yapmak zorunda kaldıklarını iddia ederek Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayette bulundu. Şikayet haberleri sonrası Elon Musk, Çin'de eleştirilerin hedefi oldu.

Uzayda kaos: Çin ile Elon Musk arasında Starlink krizi var!

Çin, uzay araştırmaları ise son dönemde gündemden düşmüyor. Son olarak kendi uzay istasyonunu kurmak için adımlar atan ve böylece uzay araştırmaları konusunda kendisini adına önemli bir aşama kaydeden Çin, şimdi ise görünüşe bakılırsa Elon Musk'ın Starlink uyduları ile sorun yaşıyor.

ÇİN'DEN BM'YE STARLİNK ŞİKAYETİ

The Verge'ün haberine göre, Çin, uzaydan internet hizmeti vermek amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen Starlink uydularından ikisiyle çarpışmamak için uzay istasyonunda kaçınma manevraları yapmak zorunda kaldı. Ülke, kaçınma manevraları yapmak zorunda kaldıklarını iddia ederek Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet iletti. 6 Aralık tarihli şikayette Çin, 1 Temmuz 2020 ve 21 Ekim 2021'de yaşanan iki olayı detaylandırıyor.

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Çin, BM Genel Sekreteri'nden ülkelere uluslararası uzay hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmasını istiyor, ancak Çin tam olarak hangi eylemlerin gerçekleştirilmesini istediğini belirtmedi.

starlink

ELON MUSK'A YOĞUN ELEŞTİRİ

Çin'in BM'ye şikayette bulunduğuna yönelik haberlerin çıkmasının ardından, Elon Musk Çin'de sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Starlink uydularını "uzayda çöp yığını" olarak niteleyen Çinli sosyal medya kullanıcıları, Starlink uydularını da eleştirdi.

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SpaceX'in Starlink uydu ağını 2027'de, Çin'in uzay istasyonunu ise 2022 yılında tamamlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Elon Musk Starlink
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