Cinayet çetesinin son üyesiydi! 10 kişiyi öldüren 90 yaşındaki saldırgan 42 yıl sonra yakalandı... Aileler isyan etti

Hindistan’ın Utah şehrinde 90 yaşındaki Ganga Dayal isimli Hintli bir adam 1981 yılının Aralık ayında 10 çocuğu öldürme suçundan yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dayal, kendisi ve silahlı arkadaşlarının çocuklara "kurşun sıkmaya" başlamasının ardından 10 kişinin ölümüne neden olan bir cinayet çetesinin hayatta kalan tek üyesi olduğunun tespit edilmesiyle birlikte yakalandı.

OLAYDA ÜÇ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Saldırıda üç çocuğunu kaybeden Premvati, 10 ila 14 yaşları arasındaki üç çocuğunun öldürüldüğü saldırının birdenbire gerçekleştiğini belirtti. 30 Aralık 1981'de meydana gelen saldırıyla ilgili konuşan Premvati, "Akşam 18.30 sularında bir grup adam evimin yerleşkesine girdi ve ateş etmeye başladı. Bana hiçbir şey sormadılar, sadece üzerimize kurşun yağdırmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

“HUZUR İÇİNDE OLACAKLARDI”

Yaşanan olayda yakınlarını kaybeden Maharaj Singh isimli bir adam, “Ölülerimizi yeniden hayata döndüremeyiz ancak adaletin sağlanması için bu kadar uzun süre beklemek canımızı daha çok yaktı. Bunun adalet olup olmadığını yalnızca Tanrı bilir. Mahkemelerin adaleti sağlaması 42 yıl sürdü. 5-6 yıl içinde hüküm verilseydi huzur içinde olacaklardı” dedi.