HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de 25 çocuğu sodyum nitratla zehirlemekten suçlu bulunan kreş öğretmeni idam cezasına çarptırıldı

Çin'de 25 çocuğu sodyum nitratla zehirlemekten suçlu bulunan kreş öğretmeni idam cezasına çarptırıldı

29.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Çin'in Ciaozuo kentindeki bir kreşte 25 çocuğu yemeklerine sodyum nitrat katarak zehirlemekten suçlu bulunan bir öğretmen idam cezasına çarptırıldı. Çocuklardan biri kurtarılamamıştı. Wang Yun adlı öğretmenin Mart 2019'da çocukları tartıştığı bir meslektaşından intikam almak için zehirlediği belirtiliyor.

Çin'de 25 çocuğu sodyum nitratla zehirlemekten suçlu bulunan kreş öğretmeni idam cezasına çarptırıldı

Çin'in Ciaozuo kentindeki bir kreşte 25 çocuğu yemeklerine sodyum nitrat katarak zehirlemekten suçlu bulunan bir öğretmen idam cezasına çarptırıldı. Çocuklardan biri kurtarılamamıştı.

Wang Yun adlı öğretmenin Mart 2019'da çocukları tartıştığı bir meslektaşından intikam almak için zehirlediği belirtiliyor.

Kahvaltıda yulaf ezmesi yedikten sonra kusmaya başlayan çocuklar hastaneye kaldırılmış, olay ülkede infial yaratmıştı.

Sodyum nitrat genelde bir gıda katkı maddesi olarak etleri terbiye için kullanılıyor. Ancak yüksek miktarda kullanılmasının zehirli olabileceği belirtiliyor.

'Kocasını da zehirlemeye çalıştı'

Mahkeme kayırlarına göre, Wang daha önce de internetten nitrat alarak kocasını da zehirlemeye çalıştı. Wang'ın kocasının kurtulduğu söyleniyor.

Zehirlenen çocuklardan biri 10 ay hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra bu Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Yargıç kararını açıklarken, "alçak ve vahşi" dediği Wang'ın 'ağır bir şekilde cezalandırılmayı hak ettiğini' söyledi.

Çin, idam ettiği kişilerin sayısını açıklamıyor. Ancak insan hakları kuruluşlarına göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor.

İdam cezasına çarptırılanlar ya zehirli iğneyle ya da kurşuna dizilerek öldürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyorKoronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak? Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti
İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor
Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması
Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması
Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
ABD'den İncirlik Üssü açıklaması
ABD'den İncirlik Üssü açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.