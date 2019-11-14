HABER

Çin'de iki kişide veba görüldü

14.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Çin'de veba teşhisi konulan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Veba, tarihin en ölümcül hastalığı olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Fabio Scano, Çinli yetkililerin hastalığı kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadığını söyledi.

Çin'de iki kişide veba görüldü

Çin'de veba teşhisi konulan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Veba, tarihin en ölümcül hastalığı olarak biliniyor.

"Yersinia pestis" adlı bakterinin yol açtığı hastalık üç şekilde ortaya çıkıyor.

Bunlar, akciğerlerde görülen pnömonik veba, bir kan enfeksiyonu olan septisemik veba ve lenf bezlerini etkileyen hıyarcıklı veba.

Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı vebadan öldü

Hastalığın en bilinen formu olan hıyarcıklı veba, Orta Çağ'ın sonlarında görülen Kara Ölüm dahil bir dizi salgına neden olmuş, Avrupa nüfusunun yüzde 60'ı hayatını kaybetmişti.

Pekin'deki bir hastanede tedavi altına alınan hastaların hıyarcıklı vebadan daha da tehlikeli olduğu bilinen pnömonik vebaya yakalandıkları belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezine göre (CDC) veba, enfekte hayvanlarla temas yoluyla ya da enfekte hayvanlardaki bitlerin ısırmasıyla geçiyor.

Ancak pnömonik veba öksürük yoluyla bulaşıyor. Son derece bulaşıcı olan hastalık, derhal antibiyotikle tedavi edilmezse ölüme yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Fabio Scano, Çinli yetkililerin hastalığı kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadığını söyledi.

Dağ sıçanı ciğeri yiyen iki kişi öldü

2014'te bir kişinin vebadan ölmesi sonucu Yumen kenti karantinaya alınmıştı.

ABD'de de Arizona, Colorado ve Oregon'da hıyarcıklı veba görülmüştü. 2014'te ABD'de görülen 16 vakadan dördü ölümle sonuçlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Afrika, Asya ve Güney Amerika'da özellikle kırsal kesimlerde 2010 ile 2015 yılları arasında 3.248 vaka görüldü, toplam 584 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'da 2017'de görülen veba salgını 202 kişinin ölümüne yol açtı. 2.348 vakadan 1.791'inin pnömonik veba olduğu açıklamıştı.

Mayıs'ta Moğolistan'da çiğ dağ sıçanı ciğeri yedikleri öne sürülen bir çift hayatını kaybetmişti. Bölgede dağ sıçanı ciğerinin bazı hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyor.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Bolivya'da Morales destekçileri sokaklardaBolivya'da Morales destekçileri sokaklarda
Trump- Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımalarıTrump- Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

Rusya Kamışlı’ya hava savunma sistemleri kurdu

Rusya Kamışlı’ya hava savunma sistemleri kurdu

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.