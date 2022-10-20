HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çinli kadını canlı canlı valizin içine koymuşlardı! Her detayı korkunç: İstanbul'dan Bilecik'e... Vahşi cinayette ceza belli oldu

Çinli kadını canlı canlı valizin içine koymuşlardı! Her detayı korkunç: İstanbul'dan Bilecik'e... Vahşi cinayette ceza belli oldu

20.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl önce Küçükçekmece’de meydana gelen kan donduran olayda karar çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan Lisha Yu, takip edildikten sonra kaçırılmış, canlı canlı valize konulmuş ve ardından ölmüştü. Vahşi cinayette İstanbul’da kaçırılan Çinli kadının cesedi Bilecik’e gömülmüştü. Korkunç olayda 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan olan ve yargılama sırasında ölen bir kişi hakkındaki davanın düşmesine, bir sanığın da beraatine karar verildi.

Çinli kadını canlı canlı valizin içine koymuşlardı! Her detayı korkunç: İstanbul'dan Bilecik'e... Vahşi cinayette ceza belli oldu

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık getirilirken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Tutuklu sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman son savunmalarında, öldürme olayıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi. Sanıklardan Yunuscan Türkistanlı, 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, Abdulselam isimli kişinin öldürülen Lisha Yu'dan alacaklı olduğunu belirterek, "Tasarlayarak ve fikir eylem iş birliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığım da yoktur. Buradan Abdulselam'a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum" diye konuştu. Sanıklardan Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman ise kendilerine iftira atıldığını söyleyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

"ÇİNLİ BİRİNE DÜŞMANLIĞIM YOKTUR"

Diğer tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı "Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Çinli birine düşmanlığım yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum" dedi.

İstanbul'da işlenen vahşi çekiçli cinayette yeni detay! Caninin fotoğrafı ortaya çıktı: "Aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu"İstanbul'da işlenen vahşi çekiçli cinayette yeni detay! Caninin fotoğrafı ortaya çıktı: "Aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu"

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme 'iyi hal' indirimi uygulanmamasına hükmetti. Ayrıca, sanıkların 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, kovuşturma aşamasında ölen sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davayı düşürürken, sanık Kasım Yarkenli'nin de tüm suçlardan beraatine hükmetti.

b32f78aa-636f-4806-94f6-ece9ccb951df

İSTANBUL'DA KAÇIRIP, BİLECİK'TE GÖMMÜŞLERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Lisha Yu'nun 2 Ekim 2019'da kaldığı otelden çıktıktan sonra aracının, sanıklar Yunus Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abdulvahap Abdurrahman tarafından takip edildiği, sanıkların Küçükçekmece'de Lisha Yu'nun aracına arkadan çarparak kaza süsü verdiği anlatıldı. Lisha Yu'nun aracından indikten sonra kaçırılarak Sultanbeyli'de bir adrese götürüldüğü belirtilen iddianamede, sanıklar Türkistanlı ve Abdurrahman'ın, kadını bir valize koyup, Bilecik'e götürdüğü bildirildi.

ç1

VALİZE KONULDUKTAN SONRA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTI

İddianamede kadının valize konulduktan sonra öldüğünün tespit edildiği belirtilerek, cesedinin Bilecik Söğüt'te sanık Tamuygur'un arazisine gömüldüğü kaydedildi.

İddianamede sanıklar Yunus Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abddurrahman ve Hüseyin Ahmed hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Kasım Yarkenli hakkında ise, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme' suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mantar toplamaya gitmişti, tesadüfen gördü!Mantar toplamaya gitmişti, tesadüfen gördü!
‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"
Anahtar Kelimeler:
Çin Bilecik Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

Yüzde 25 indirim kampanyasına akın ettiler

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

'Erdoğan'a oy verebilirim' diyen Mahçupyan'dan flaş çıkış: Ahmakça

'Erdoğan'a oy verebilirim' diyen Mahçupyan'dan flaş çıkış: Ahmakça

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

İşte Türkiye'yi ağlatan 15 torba... Adliyeye böyle getirdiler

İşte Türkiye'yi ağlatan 15 torba... Adliyeye böyle getirdiler

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.