Cinsel hayatı bitiriyor: Libido düşüklüğü! Libido düşüklüğünün farkında olmadığınız nedenleri

Araştırmalara göre, her üç kadından biri ve her beş erkekten biri yaşamları boyunca bir veya birden fazla düşük libido sorunuyla uğraşıyor. Uzmanlar, düşük cinsel dürtünün ana nedenlerinden bazılarının şunları içerdiğini söylüyor:

İLİŞKİ SORUNLARI

İlişki sorunları, libido kaybının en yaygın nedenleri arasındadır. Uzun süredir bir ilişkiniz varsa, eşinize aşırı aşina olmak kolaydır, bu da onları cinsel bir şekilde görmenizi engelleyebilir.

NASIL DÜZELTİLİR?

Uzmanlar, yangını yeniden alevlendirmenize yardımcı olmak için ilişki danışmanlığı önerir. Doktorunuz ikinizi de psikoseksüel danışmanlık veya ilişki terapisi için sevk edebilir. Her iki terapi türü de size ve eşinize, cinsel dürtü eksikliğinize neden olabilecek cinsel ve duygusal sorunları tartışmanıza yardımcı olabilir.

RUH SAĞLIĞI

Herhangi bir zihinsel sağlık durumu, stres, kaygı ve depresyon gibi her şeyi tüketebilir ve cinsel dürtüleriniz de dahil olmak üzere hayatınızın tüm yönlerini etkileyebilir.

NASIL DÜZELTİLİR?

Doktorunuzla ruh sağlığınız hakkında konuşun, gerekirse konuşma terapilerinden ilaca kadar tedavi seçenekleri sunabileceklerdir. Kendinizi daha iyi hissettiğinizde, muhtemelen cinsel dürtünüz geri dönecektir.

HAMİLELİK VEYA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK

Bebek sahibi olmak veya hamile kalmak hormonlarınıza zarar verebilir. Bir bebeğe bakmak aynı zamanda çok stresli ve yorucu olabilir, bu da sekse daha az ilgi duymanıza neden olabilir.

NASIL DÜZELTİLİR?

Bazı araştırmalar, çoğu kadının doğumdan sonraki altı ay içinde cinsel aktiviteye ilgi duyma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, birçok kadın doğumdan sonraki 18 aya kadar daha düşük cinsel zevk ve duygusal tatmin seviyelerine sahiptir. Yeni doğmuş bir bebek sahibi olmak yorucu olabilir, yani seks aklındaki son şey olabilir. Benzer şekilde, fiziksel aksilikler olabilir. Bazı kadınlar cinsel ilişkinin ağrılı olacağından endişe duyabilir ve bazıları için doğumdan sonraki ilk cinsel ilişki rahatsız edici olabilir. Bu yüzden hemen sekse geri dönmek için baskı oluşturmamak en iyisi.

MENOPOZ

Menopoz sırasında ve sonrasında seks hormonları östrojen ve testosteron seviyelerindeki değişiklikler libidoyu etkileyebilir. Bazı uzmanlar tarafından cinsel dürtüden birincil olarak sorumlu hormon olarak kabul edilen testosteron, bir kadının yaşamı boyunca düşer.

Aynı zamanda, bir kadın menopoza girdiğinde östrojen seviyesi keskin bir şekilde düşer. Östrojendeki düşüş sadece cinsel dürtüyü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda seksin rahat olmasına yardımcı olan doğal vajinal sıvıları da azaltabilir. Bu, seksi ağrılı hale getirebilecek kuru vajinal dokuya neden olabilir. Seks sırasında ağrı da rahim ağzı kanserinin önemli bir işaretidir, bu nedenle endişeleniyorsanız bunu kontrol ettirmeniz önemlidir.

NASIL DÜZELTİLİR?

Araştırmalar, HRT alan kadınların daha yüksek cinsel istek bildirdiğini gösterdiğinden, menopoz geçiriyorsanız, hormon replasman tedavisi (HRT) hakkında doktorunuzla konuşmanız faydalı olabilir.

İLAÇ KULLANIMI

Yüksek tansiyon, hormonal kontrasepsiyon ve antidepresanlar gibi bazı ilaçlar cinsel dürtünüzü etkileyebilir. Antidepresanlar uyarılmayı, uyarılmayı sürdürmeyi ve orgazma ulaşmayı zorlaştırabilir.

NASIL DÜZELTİLİR?

İlacınızın cinsel dürtünüzü nasıl etkileyebileceği konusunda doktorunuzla konuşun. Doktorunuz farklı bir ilaca veya doğum kontrol yöntemine geçmenizi önerebilir. Bununla birlikte, düşük cinsel dürtünüzün tedavi edilmekte olduğunuz durumun bir sonucu olabileceğini akılda tutmakta fayda var.

AŞIRI ALKOL KULLANIMI

Bir kadeh şarap sizi havaya sokabilirken, uzun süreli uyuşturucu ve alkol kullanımı libido eksikliğine yol açabilir. Bunun nedeni, içkinin özellikle erkeklerde testosteron seviyelerini düşürdüğü kanıtlanmış olmasıdır.

NASIL DÜZELTİLİR?

İçtiğiniz alkol miktarını azaltmak, başlamak için iyi bir yerdir. Bu bir mücadeleyse ve uyuşturucu ve alkolü aşırı kullandığınızı düşünüyorsanız, daha fazla yardım için doktorunuza görünmeye değer.



