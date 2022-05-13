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Cinsel ilişki saatlerinize dikkat! Uyumadan önce…

13.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyumak çok zorlu bir süreç olabiliyor. Uykudan önce telefona, televizyona bakmak veya yemek yemek gibi faktörler uykusuzluğa neden oluyor. Siz de uykuya dalmakta zorluk mu geçiyorsunuz? Cinsel ilişkiye girme saatlerinizi düzenleyerek uyku problemlerinize elveda diyebilirsiniz. Doğru saatlerde girilen cinsel ilişki ile çok daha kolay bir şekilde uyuyabilirsiniz.

Cinsel ilişki saatlerinize dikkat! Uyumadan önce…

Uyku, tüm günümüzü etkileyen en önemli ihtiyaçlardan. Tüm gün boyunca yorulan vücudumuzu uyku sayesinde toparlayabiliyoruz. Uyku tam olarak alınamadığında gün içerisinde zorluklar yaşanabiliyor. Daha kaliteli uyumak için uyku düzenini sağlamak ve uykudan önce yapılan aktivitelere dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar uyumadan önce cinsel ilişkiye girmenin uykuya dalma sürecini kolaylaştırdığını belirtiyorlar. Cinsel ilişkiye girmenin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Posta'nın haberine göre kalp hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltırken rahat bir şekilde uyumanızı da sağlıyor.

CİNSEL İLİŞKİNİN UYUMAYA FAYDASI

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Günü tamamlamadan önce tatmin edici bir cinsel ilişkiye giren çiftler, vücuttaki strese bağlı hormon olan kortizol miktarını azaltır. Ayrıca, sizi ayakta tutan her şeyden büyük bir dikkat dağıtıcıdır. Dr. Michele Lastella, "Seks yaparken ertesi gün ne yapacağınızı düşünmüyorsunuz, telefonlarınıza bakmıyorsunuz. Bu dikkatinizi dağıtıyor" diyor. Bu yüzden seks iyi bir dikkat dağıtıcı olabilir ve kaliteli bir uykuya neden olan bir dizi kimyasalın açığa çıkmasını sağlar. Insider’a konuşan uzmanlara göre sevişme esnasında oksitosin, prolaktin, vazopressin ve serotonin hormonu açığa çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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