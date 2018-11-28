Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisini dövdü!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Kız arkadaşından dayak yiyen adam, Rebecca'yı polise şikayet etti.

Şikayetin ardından Rebecca tutuklandı. Polis kayıtlarında Rebecca'nın aynı suçtan 14 ay önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Polisten yapılan açıklamada, Rebecca'nın erkek arkadaşı uyuduğu sırada odasına girdiği ve ardından cinsel ilişkiye girmek istediği fakat bu isteğin erkek arkadaşı tarafından geri çevrildiği ve bunun üzerine kadının, erkek arkadaşını dövmeye başladığı söylendi.

Mahkeme, Rebecca için koruma tedbiri

