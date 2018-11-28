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Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisini dövdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiye girmeyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Öfkeli kadın bu davranışı sebebiyle tutuklandı.

Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisini dövdü!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Kız arkadaşından dayak yiyen adam, Rebecca'yı polise şikayet etti.

Şikayetin ardından Rebecca tutuklandı. Polis kayıtlarında Rebecca'nın aynı suçtan 14 ay önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Polisten yapılan açıklamada, Rebecca'nın erkek arkadaşı uyuduğu sırada odasına girdiği ve ardından cinsel ilişkiye girmek istediği fakat bu isteğin erkek arkadaşı tarafından geri çevrildiği ve bunun üzerine kadının, erkek arkadaşını dövmeye başladığı söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rebecca Lynn Phelps

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