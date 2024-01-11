Cinsellik itirafı sosyal medyayı salladı! Mutlu evliliğin sırrını verdiler... "Seks diyeti uyguluyoruz"

Sosyal medyada ikili ilişkilere dair yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Bella Mantovani ve Vagner O Fera çifti yine adlarından söz ettirecek bir paylaşımla gündeme geldi. Çift aralarındaki bağı güçlendirmek için belirli süreleri kapsayacak şekilde temastan uzak kaldıklarını söyledi. Aynı zamanda ikili mutluluk formülü diyerek cinsel ilişkiden önce kendilerine hazırladıkları özel bir karışım olduğunu dile getirdi.

"GERÇEKTEN İŞE YARADIĞINI ANLADIK"

Bir bardak su, bir olgun elma, üç adet tarçın ile 6-7 adet karanfili kaynattıkları bir karışım elde ettiklerini söyleyen Mantovani, "Suyu tüm malzemelerle birlikte kaynatmanız ve buharlaştığında elmaları çıkarıp çilekli dondurmanın üzerine koymanız gerekiyor.Çok lezzetli, bize çok iyi geliyor. Yılbaşında kullanmaya başladığımızda gerçekten işe yaradığını anladık" dedi.







