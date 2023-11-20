Cinsiyet değiştirdikten sonra bambaşka biri oldu! Meli Bendeli son haline gelen o yoruma dayanamadı

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirdiğini ve trans birey olduğunu açıklamıştı.

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu pozlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği de yaptırıp son halini paylaştı.

Göğüs dekoltesi ve sarıya dönen saçlarıyla verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu gelen bir yorumdan ise rahatsız oldu.

Bir kişi Meli Bendeli'ye katıldığı programlardaki naifliğini kaybettiğini ve anlattıklarının da duygu sömürüsü olduğunu söyledi.

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan başarılı isim bu yoruma tepkisiz kalmadı ve "Kendimi göstermeyi sevdim hep mesleki deformasyon sanırım. Bence siz acıyarak sevmeyi bırakın. İnanın tutunacak naif dallarınıza hiçbir şey olmayacak. Çünkü naiflik bir yerlerini açarak ya da kapatarak kaydebilip kazanılmıyor" dedi.







