Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Bir dönemin efsane dizisi Emret Komutanım'da hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle şöhreti yakalayan, Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını almıştı.

Geçirdiği ameliyatlarla uzun süre gündemde kalan Rüzgar Erkoçlar 2017 yılında Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturdu. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Erkoçlar’ın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Erkoçlar ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.

Başka mesleklere yönelme kararı alan ünlü isim, bir süre pastanede çalıştı bir süre sosyal medya fenomenliği yaptı şimdi ise dövme yapıyor.

Oyunculuğa on yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken oynadığı bir reklam filmi ile ünlendi.

Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Laçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başladı. Bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide rol aldı.

Bir dönemin popüler dizisi olan Emret Komutanım’da canlandırdığı “Foto Fato” karakteri ile hafızalarda iz bıraktı.

2013’te cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Rüzgar Erkoçlar uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

