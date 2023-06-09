MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

09.06.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle hafızalarımızı kazınan Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip adını da Rüzgar Erkoçlar yapmıştı. Ünlü isim kısa bir süre sonra Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği herkesi çok şaşırttı.

Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Bir dönemin efsane dizisi Emret Komutanım'da hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle şöhreti yakalayan, Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını almıştı.

Geçirdiği ameliyatlarla uzun süre gündemde kalan Rüzgar Erkoçlar 2017 yılında Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturdu. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Erkoçlar’ın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Rüzgar Erkoçlar eşi

Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Erkoçlar ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.

Rüzgar Erkoçlar 1

Başka mesleklere yönelme kararı alan ünlü isim, bir süre pastanede çalıştı bir süre sosyal medya fenomenliği yaptı şimdi ise dövme yapıyor.

erkoçlar dövme

Oyunculuğa on yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken oynadığı bir reklam filmi ile ünlendi.

Rüzgar Erkoçlar 5

Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Laçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başladı. Bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide rol aldı.

Rüzgar Erkoçlar 2

Bir dönemin popüler dizisi olan Emret Komutanım’da canlandırdığı “Foto Fato” karakteri ile hafızalarda iz bıraktı.

Rüzgar Erkoçlar 6

2013’te cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Rüzgar Erkoçlar uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşiyle fotoğrafı olay oldu! 'Ee bu kızın eski kocası kim?'Eski eşiyle fotoğrafı olay oldu! 'Ee bu kızın eski kocası kim?'
Zehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadıZehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadı
Esra Ezmeci yine Nur Viral'i utandırdı! "Okşa, arzula..." diyerek gösterdiEsra Ezmeci yine Nur Viral'i utandırdı! "Okşa, arzula..." diyerek gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Erkoçlar emret komutanım nil erkoçlar tuğba beyazoğlu yaşında karakteri rüzgar erkoçlar eşi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

Kadir Şeker, cezaevinden izinli olarak tahliye oldu

Kadir Şeker, cezaevinden izinli olarak tahliye oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.