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    4. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni La Demi'nin derin yırtmaçlı pozları olay oldu! "En çılgın kadın"

    Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni La Demi'nin derin yırtmaçlı pozları olay oldu! "En çılgın kadın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 13:09
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    Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni La Demi, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde gündeme gelmeye devam ediyor. Ne olursa olsun kendisinden emin bir tavrı olduğunu dile getiren fenomen ismin son pozu da hayranlarına özgüvenini kanıtlar nitelikteydi.

    Sosyal medya fenomeni La Demi cinsiyet değiştirme ameliyatı döneminde ünlenerek Intagram'daki takipçisi sayısını katlamayı başardı. Hayatını halka açık bir şekilde yaşamanın özgüvenini arttırdığı ve pek çok insana ilham verebilmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren La Demi, Fransa'nın en ünlü sembollerinden biri olan Versay Sarayı'nın önünde verdiği cesur pozla da hayranlarının beğenisini kazandı.

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    Fenomen isim göğüs ve etek kısmı dantellerden oluşan son derece derin bir bacak dekoltesi bulunan kıyafetiyle hayranlarını mest etmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine, "İşte bu şehrin gördüğü en çılgın kadın gidiyor" notunu eklerken paylaşımı beğeni topladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya cinsiyet değiştirme cinsiyet değiştirme ameliyatı
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