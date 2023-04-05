Cinsiyet değiştirme ameliyatıyle kadın olan fenomen sosyal medyadan isyan etti! “Tanıştığım erkeklerden saklıyorum"

Instagram’da ‘adee.ah’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Danielle, cinsiyet değiştirme yolculuğunu paylaşmak ve kendisiyel aynı durumda olan kişiler ilham olmak için sosyal medya hesaplarını kullanıyor. 22 yaşındaki fenomen isim yolculuğunu, “16 yaşıma kadar bende eksik bir şeyler varmış gibi hissederek yaşadım. Buna bir türlü anlam veremiyordum. Yanlış bedende olduğumu anladıktan sonra durumu annemle konuştum ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdim. Bunu tanıştığım erkeklerden saklıyorum” sözleriyle anlattı.

“ONLARI KANDIRMIYORUM”

Erkeklerle ilk tanıştığında transseksüel birey olmadığını dile getiren Danielle, “İnsanlar onları kandırdığımı ya da yalan söylediğimi söylüyor. Hayır onları kandırmıyorum. Sadece kendimi koruyorum. Trans etiketi etrafında çok fazla yargı var ve ilk öğrendiklerinde bana çok farklı şekilde davranıyorlar. Bu yüzden gerçekten ilgilendiğimde ya da bir şeyleri ileletmek istediğimde söylüyorum” diye konuştu.