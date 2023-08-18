Cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu! Meli Bendeli içine hiçbir şey giymeden paylaştı

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl cinsiyet değiştirdiğini ve trans birey olduğunu açıklamıştı. Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan başarılı oyuncu göğüs ve dudak estetiği sonrasında 1 ayda 5 ameliyat daha geçirdi.

"1 ay oldu. 5 ameliyat oldum. 8 saat sürdü" diyen Meli Bendeli açıklamasında "Ee kolay mı kadın olmak Melicim! Öyle kısacık etek giyip dolaşmayla kadın mı olunur hiç? Olunmaz demi, ödedik bedelini madem" diyerek gündem olmuştu.

Ameliyat yaraları iyileşen oyuncu sosyal medyada iddialı pozlar paylaştı. Son olarak ince bir kimono içine hiçbir şey giymeyen Meli Bendeli hayranlarından beğeni aldı.

"AH TİMSAH VAH TİMSAHÇILARA..."

‘Timsah Celil’ karakteriyle bilinen Ahmet Melih Yılmaz benzer bir paylaşımına da "Bu post, kadınlığın ne demek olduğunu bana öğretmeye çalışan ablalara, ahiret ile cehenneme kimin gideceğiyle ilgili öngörüleri olanlara, ah timsah vah timsahçılara, kıskanç saçaklı gızlara ve emekli haşin dayılara ve hakkımdaki fikirlerini hiç merak etmediğim cümlesine kapalıdır aşkım" notunu düştü.



