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  4. "Çıplaklığı hep sevdim" demişti! Kate Hudson yeni şarkısı için yatak pozlarını paylaştı

"Çıplaklığı hep sevdim" demişti! Kate Hudson yeni şarkısı için yatak pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.02.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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2001 yılında dergi için kamera karşına geçtiğinde soyunmanın zor olmadığını anlatan Kate Hudson, çıplaklığı sevdiğini de itiraf etmişti. Kate Hudson yeni şarkısı Talk About Love'ın tanıtımı için yatak pozlarını paylaştı.

"Çıplaklığı hep sevdim" demişti! Kate Hudson yeni şarkısı için yatak pozlarını paylaştı

"Kariyerim boyunca yaptığım her işe gönlümü verdim. İnsanlar ne derse desin, ben çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" diyen Kate Hudson sosyal medyayı pozlarıyla salladı.

Kate Hudson Instagram'da yatakta üstsüz pozlarını paylaştı.

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Orijinali 2008 yılında 28 yaşındayken Stella McCartney iç çamaşırı çekimi için olan fotoğraflar şarkıcının yeni şarkısı Talk About Love'ın tanıtımı için kullanıldı.

Ekran Alıntısı
Hudson "Buna bayıldım. Mary ve ben yıllar önce Stella McCartney iç çamaşırlarını çekmiştik ve çok eğlenceli bir çekimdi! Bu yatak fotoğraflarını çok uzun zamandır görmemiştim!!!" dedi.

McCartney ise fotoğrafın altına 'Londra'da birlikte yaptığımız bu fotoğraf çekimini bulmak için fotoğraf arşivimi karıştırdım' diye yazdı.

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