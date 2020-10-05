Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi

Dışı çıtır mı çıtır içi ise yumuşacık çarşaf böreği Bosna Hersek’in milli tatlarından biridir. Çarşaf böreği, sabah kahvaltılarında, 5 çayı saatinde çayın yanına yakışan en güzel lezzetlerden biri olarak sıklıkla tercih edilir. Çıtır çıtır çarşaf böreğinin görüntüsü de tadı kadar güzeldir. Adını çarşaf gibi ince hamurundan alan bu böreğin yapımında ince bir hamur kullanılması gerekir. İnce hamur kullanılması gerektiği için korkmayın bu böreğin hamurunu açmak da çok kolay…

Pratik bir şekilde yapabileceğiniz en güzel çarşaf böreği tarifini inceleyerek misafir sofralarınız için bu pratik lezzeti yapabilirsiniz. Evde Çarşaf Böreği Nasıl Yapılır? Çarşaf böreği yapımına geçmeden önce bu tarifin çok vaktinizi almayacağını bilmeniz gerekir.

Bu tarifi hazırlamak için toplamda sadece 55 dakika gerekir.Hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır ve tarifte verilen malzemeler toplamda 6 kişi için yetecek kadardır.

Çarşaf böreğinin iç harcını sevdiğiniz malzemelerle değiştirebilirsiniz. Ispanaklı, kıymalı olarak yapabileceğiniz böreği ıspanaklı bile deneyebilirsiniz. Çarşaf böreği tarifi peynirli veya patatesli yaparak çay saatlerinde ikram edebilirsiniz.

Çarşaf Böreği Malzemeleri

Hamuru için:

1 kilogram un

2,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sirke

Tuz Üzeri için:

1 su bardağı sıvı yağ

Susam ve çörek otu

İç harcı için:

6-7 tane patates

3 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber Patatesli Çarşaf Böreği Tarifi Öncelikle unu bir kaba alarak üzerine tuz ve sirke ilave edin. Ardından üzerine yavaşça ılık su ekleyin.

Suyu eklediğiniz karışımı, ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar iyice yoğurun. Hamuru açarken zorlanmamanız için hamuru dinlendirmek ve ılık su ile yoğurmak dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

Daha sonra güzelce yoğurduğunuz hamuru 8 parçaya bölün. Bu parçaları nemli bir pas ile kapatarak en az 10 dakika dinlendirmelisiniz. Hamur dinlenirken çarşaf böreğin iç harcını hazırlamaya başlayabilirsiniz.

İç harcı için ilk olarak 6-7 patatesi iyice haşlayın. Daha sonra haşlanmış patatesler ile soğanları doğrayın. Küçük küçük doğramak daha çabuk kavrulmasını sağlayacaktır.Doğranmış soğanları sıvı yağda iyice kavurun. Kavrulmuş soğanlar soğuduğu zaman patateslerle birlikte karıştırılmalıdır.Son olarak baharatları ( karabiber,pul biber ve tuz) ekleyip güzelce karıştırın.

Çarşaf Böreği Nasıl Açılır? Çarşaf böreğini açmak en önemli adımlardan biridir; çarşaf böreği açmak düşündüğünüzden kolaydır bu sebeple de mutfaklarda sık sık yapılır.

Tezgah üzerinde veya bir çarşafın üzerinde parmaklarınızı hafifçe çekiştirmelisiniz. Bu şekilde yapıldığında hamur çok rahat açılır.

Hamuru her yönden çekerek ince bir hale getirmelisiniz. Hafif yırtılmalar hamur için bir problem oluşturmaz bu yüzden yırtılmalardan korkmayın.

İşin en önemli kısmını hallettikten sonra yapım aşamalarına geri dönebilirsiniz. 8 parça beze açtıktan sonra her yufka katmanının üzerini güzelce yağlayın.

Bütün yufkaları üst üste dizin.En üst kısımdaki hamur yağlandıktan sonra hamurları dinlendirin.Yarım saat dinlendirmek yeterli olur. Hamur dinlendikten sonra kendini salar, böylece kenarlarından çekilip açmak kolaylaşır.

İç malzemesini hamurun her yerine eşit miktarda serptikten sonra hamuru kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulo hamurları fırın tepsisine yerleştirin. Dolaya dolaya sırayla yerleştirerek estetik görünüm elde edebilirsiniz. Bütün hamurları tepsiye dizdikten sonra, hazırladığımız böreğin üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürün. Üzerine susam otu ve çörek otu ekleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Daha sonra üzerini örterek dinlendirin. Çıtır çıtır çarşaf böreği sofranız için hazır, afiyet olsun.