Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi

Çarşaf Böreği Nasıl Açılır?

Çarşaf böreğini açmak en önemli adımlardan biridir; çarşaf böreği açmak düşündüğünüzden kolaydır bu sebeple de mutfaklarda sık sık yapılır.

Tezgah üzerinde veya bir çarşafın üzerinde parmaklarınızı hafifçe çekiştirmelisiniz. Bu şekilde yapıldığında hamur çok rahat açılır.

Hamuru her yönden çekerek ince bir hale getirmelisiniz. Hafif yırtılmalar hamur için bir problem oluşturmaz bu yüzden yırtılmalardan korkmayın.

İşin en önemli kısmını hallettikten sonra yapım aşamalarına geri dönebilirsiniz. 8 parça beze açtıktan sonra her yufka katmanının üzerini güzelce yağlayın.

Bütün yufkaları üst üste dizin.En üst kısımdaki hamur yağlandıktan sonra hamurları dinlendirin.Yarım saat dinlendirmek yeterli olur. Hamur dinlendikten sonra kendini salar, böylece kenarlarından çekilip açmak kolaylaşır.

İç malzemesini hamurun her yerine eşit miktarda serptikten sonra hamuru kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulo hamurları fırın tepsisine yerleştirin. Dolaya dolaya sırayla yerleştirerek estetik görünüm elde edebilirsiniz. Bütün hamurları tepsiye dizdikten sonra, hazırladığımız böreğin üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürün. Üzerine susam otu ve çörek otu ekleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Daha sonra üzerini örterek dinlendirin. Çıtır çıtır çarşaf böreği sofranız için hazır, afiyet olsun.