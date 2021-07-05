Cıtroen'den Temmuz'a özel kampanyalar

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla veya 10 bin TL’lik indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yeni Citroën C3 ise 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 181 bin 800 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. Yeni Citroën C4 de, 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Citroën Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ya da 213 bin TL’den başlayan avantajlı nakit alım seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL’lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak, 181 bin 800 TL’lik fiyattan satışa sunuluyor. Yeni Citroën C4’ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL’den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

YENİ BERLİNGO KOMBİ KAMPANYASI

Yeni Citroën Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla Temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

