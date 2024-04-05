Çocuğunun beslenme çantasına şırdan ve kelle paça koydu! Sosyal medyadan paylaşınca gündem yaratıyor... "Soğan çok yakışıyor"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popülerlik yaratmayı başardı. Görüntülerde bir annenin çocuğu için hazırladığı beslenme çantası yer aldı. Genç kadının çocuğunun beslenme çantasına ise, şırdan, kelle paça, roka, limon ve soğan koydu.

'Soğan çok yakışıyor' diyerek bütün bir soğanı beslenme çantasına ekleyen annenin gönderi yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bari soğanı temizleyip koysaydın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz bir beslenme çantası" yorumunu yaptı.