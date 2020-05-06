KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Çocuğunuz çok mu ağlıyor? Huzursuzluğu gidermek için bu yöntemleri deneyin...

Çocuğunuz çok mu ağlıyor? Huzursuzluğu gidermek için bu yöntemleri deneyin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ebeveynlik yolculuğunun, en zor duraklarından biri ağlama krizleri ile baş etme anlarıdır. Çocukların ağlamaya başlaması ile ebeveynler içgüdüsel olarak bunu durdurmak ister. Çocuğunun yaşına göre oyalama ve ikna etme çabalarıyla şekilden şekle giren ebeveynler, bu huysuz ağlama seansı bittiğinde bitap düşmüş olurlar. Tanıdık geldi, değil mi?

Çocuğunuz çok mu ağlıyor? Huzursuzluğu gidermek için bu yöntemleri deneyin...

Hangi yaşta olursa olsun; tüm çocuklar, aç ve yorgunken huysuzlaşır. Ağlamak bazen de şefkat isteğinin bir belirtisidir. Çocuklar, duygularıyla baş edemediklerinde de, örneğin kızgın, üzgün ve sinirli oldukları için ağlayabilirler. Huzursuz, ağlayan çocukları sakinleştirme yöntemlerini yaş gruplarına göre sizin için sıraladık:

HER BEBEK AĞLAR

Bebeklerin resmi dili ağlamaktır. İletişimi böyle kurarlar. Zamanla her ebeveyn; açlık, uykusuz, ateş ve huysuzluk ağlamalarının arasındaki farkı öğrenir. Huzursuz bir bebeği sakinleştirmek için temel ipuçlarını paylaşalım:

Fiziksel temas her zaman güvence verir. Bebeğinizi, kolları içeride kalacak şekilde sıkmayacak bir kundakla sarmak ve şefkatle pışpışlamak rahatlatacaktır.
Bebekler sanılanın aksine sessizlikten çok da hoşlanmazlar. Hem kendinizi hem de bebeğinizi rahatlatacak biz müzik, sihrini mutlaka konuşturacaktır. Bebekler için özel hazırlanmış White Noise sesleri işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Bebekler ruh halinizin de bir aynasıdır. Bakım veren ebeveyn yorgun, tahammülsüz ve bunalmış hissedebilir. Bu son derece normal! Bir akrabanız ya da arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Bebeğinizle kısa bir yürüyüşe çıkmak, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak ikinize de iyi gelecektir.

11

YÜRÜME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN HUZURSUZLUKLARI

Bebekler gibi, çok enerji harcayan bu yaş grubundaki çocuklar da sıklıkla açlık ve uykusuzluk nedeniyle ağlarlar. Fiziksel bir sorun olmadığından eminseniz önerilerimize göz gezdirmek isteyebilirsiniz.

Bu yaş grubundaki çocuklar duygularını anlamakta ve ONLARA isim koymakta zorlanır. Yaşadığı duyguyu tanımlayabilmesi için soru sormak bu yaş grubunda her zaman işe yarar. Örneğin:"Kulelerin devrildiği için üzgünsün değil mi? Birlikte tekrar yapabiliriz" diyebilirsiniz. Böylece sorunu tespit ederek yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz.
Öfke nöbeti geçirdiğini düşünüyorsanız bağırarak karşılık vermek yerine onu anladığınızı hissettirmeye çalışın.
Pilleri hiç bitmeyen bu yaşlardaki çocukların huzursuzluk nedeni çoğu zaman hareketsizliktir. Enerjisini atması için, birlikte dans edebilir, saklambaç oynayabilirsiniz. Terleyen çocuk mutlu çocuktur.

12

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ TATLI HUYSUZLUKLARI İLE BAŞ ETME SANATI

Bu yaş grubundaki çocuklarda ise inatçı ağlamalar giderek azalır. İfade becerilerinin artması ile bu yaştaki çocuklarla konuşmak ve uzlaşmak daha kolaydır:

Neden ağladığını sorun ve duygularını kelimelerle ifade etmesini isteyin. Böylece hem siz hem de kendisi ihtiyacını fark edecektir.
Mevcut durum ya da duyguyla başa çıkmak için öneriler sunun. Ancak tehdit ve ödülden kaçının. Zira bu davranışın devamına sebep olacaktır.
Ağlamanın, üzgün olmanın sorun olmadığını hissettirin. Çocuğunuzun nedenlerini önemseyin. Örneğin: "Buna da ağlanır mı?" benzeri ifadelerle hislerini küçümsemeyin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Evde kalan çocukların duygu ve davranışları değiştiEvde kalan çocukların duygu ve davranışları değişti
Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir, karaciğer neden yağlanır?Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir, karaciğer neden yağlanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocukların ağlama nedeni, bebeklerin huysuzluğunu gidermenin yolları,

En Çok Okunan Haberler

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Nafaka ödeyemiyor mu? 'Chloe dedi ki...'

Nafaka ödeyemiyor mu? 'Chloe dedi ki...'

Çiftlerin kabusu! Cinsel ilişkiye girememek...

Çiftlerin kabusu! Cinsel ilişkiye girememek...

40 yaşından önce mutlaka uygulayın!

40 yaşından önce mutlaka uygulayın!

Sadece 5 dakikada yapabileceğiniz kolay saç modelleri!

Sadece 5 dakikada yapabileceğiniz kolay saç modelleri!

Tarihe geçti! 'Bana bundan söz etmeyin, ağzınıza bile almayın'

Tarihe geçti! 'Bana bundan söz etmeyin, ağzınıza bile almayın'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebeler doktor gözetiminde oruç tutabilir mi?

Gebeler doktor gözetiminde oruç tutabilir mi?

Evde kalan çocukların duygu ve davranışları değişti

Evde kalan çocukların duygu ve davranışları değişti

Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor

Dikkat! Çocuğun herhangi bir teması olmasa bile...

Gebelik döneminde doğru beslenmenin önemi

Dikkat! Faydadan çok zarar verebilir

Karantinada çocuğunuzun gözünü koruyun: 5 yaş ve üzeri 2 saatten fazla ekrana bakmasın

Aman dikkat! Büyük hasara neden oluyor

Karantinada ebeveynler de tükenmeye başladı

Karantinada ebeveynler de tükenmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.