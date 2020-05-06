Çocuğunuz çok mu ağlıyor? Huzursuzluğu gidermek için bu yöntemleri deneyin...

Hangi yaşta olursa olsun; tüm çocuklar, aç ve yorgunken huysuzlaşır. Ağlamak bazen de şefkat isteğinin bir belirtisidir. Çocuklar, duygularıyla baş edemediklerinde de, örneğin kızgın, üzgün ve sinirli oldukları için ağlayabilirler. Huzursuz, ağlayan çocukları sakinleştirme yöntemlerini yaş gruplarına göre sizin için sıraladık:

HER BEBEK AĞLAR

Bebeklerin resmi dili ağlamaktır. İletişimi böyle kurarlar. Zamanla her ebeveyn; açlık, uykusuz, ateş ve huysuzluk ağlamalarının arasındaki farkı öğrenir. Huzursuz bir bebeği sakinleştirmek için temel ipuçlarını paylaşalım:

Fiziksel temas her zaman güvence verir. Bebeğinizi, kolları içeride kalacak şekilde sıkmayacak bir kundakla sarmak ve şefkatle pışpışlamak rahatlatacaktır.

Bebekler sanılanın aksine sessizlikten çok da hoşlanmazlar. Hem kendinizi hem de bebeğinizi rahatlatacak biz müzik, sihrini mutlaka konuşturacaktır. Bebekler için özel hazırlanmış White Noise sesleri işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Bebekler ruh halinizin de bir aynasıdır. Bakım veren ebeveyn yorgun, tahammülsüz ve bunalmış hissedebilir. Bu son derece normal! Bir akrabanız ya da arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Bebeğinizle kısa bir yürüyüşe çıkmak, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak ikinize de iyi gelecektir.