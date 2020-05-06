Çocuğunuz çok mu ağlıyor? Huzursuzluğu gidermek için bu yöntemleri deneyin...

Hangi yaşta olursa olsun; tüm çocuklar, aç ve yorgunken huysuzlaşır. Ağlamak bazen de şefkat isteğinin bir belirtisidir. Çocuklar, duygularıyla baş edemediklerinde de, örneğin kızgın, üzgün ve sinirli oldukları için ağlayabilirler. Huzursuz, ağlayan çocukları sakinleştirme yöntemlerini yaş gruplarına göre sizin için sıraladık:
Bebeklerin resmi dili ağlamaktır. İletişimi böyle kurarlar. Zamanla her ebeveyn; açlık, uykusuz, ateş ve huysuzluk ağlamalarının arasındaki farkı öğrenir. Huzursuz bir bebeği sakinleştirmek için temel ipuçlarını paylaşalım:
Fiziksel temas her zaman güvence verir. Bebeğinizi, kolları içeride kalacak şekilde sıkmayacak bir kundakla sarmak ve şefkatle pışpışlamak rahatlatacaktır.
Bebekler sanılanın aksine sessizlikten çok da hoşlanmazlar. Hem kendinizi hem de bebeğinizi rahatlatacak biz müzik, sihrini mutlaka konuşturacaktır. Bebekler için özel hazırlanmış White Noise sesleri işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Bebekler ruh halinizin de bir aynasıdır. Bakım veren ebeveyn yorgun, tahammülsüz ve bunalmış hissedebilir. Bu son derece normal! Bir akrabanız ya da arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Bebeğinizle kısa bir yürüyüşe çıkmak, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak ikinize de iyi gelecektir.
Bebekler gibi, çok enerji harcayan bu yaş grubundaki çocuklar da sıklıkla açlık ve uykusuzluk nedeniyle ağlarlar. Fiziksel bir sorun olmadığından eminseniz önerilerimize göz gezdirmek isteyebilirsiniz.
Bu yaş grubundaki çocuklar duygularını anlamakta ve ONLARA isim koymakta zorlanır. Yaşadığı duyguyu tanımlayabilmesi için soru sormak bu yaş grubunda her zaman işe yarar. Örneğin:"Kulelerin devrildiği için üzgünsün değil mi? Birlikte tekrar yapabiliriz" diyebilirsiniz. Böylece sorunu tespit ederek yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz.
Öfke nöbeti geçirdiğini düşünüyorsanız bağırarak karşılık vermek yerine onu anladığınızı hissettirmeye çalışın.
Pilleri hiç bitmeyen bu yaşlardaki çocukların huzursuzluk nedeni çoğu zaman hareketsizliktir. Enerjisini atması için, birlikte dans edebilir, saklambaç oynayabilirsiniz. Terleyen çocuk mutlu çocuktur.
Bu yaş grubundaki çocuklarda ise inatçı ağlamalar giderek azalır. İfade becerilerinin artması ile bu yaştaki çocuklarla konuşmak ve uzlaşmak daha kolaydır:
Neden ağladığını sorun ve duygularını kelimelerle ifade etmesini isteyin. Böylece hem siz hem de kendisi ihtiyacını fark edecektir.
Mevcut durum ya da duyguyla başa çıkmak için öneriler sunun. Ancak tehdit ve ödülden kaçının. Zira bu davranışın devamına sebep olacaktır.
Ağlamanın, üzgün olmanın sorun olmadığını hissettirin. Çocuğunuzun nedenlerini önemseyin. Örneğin: "Buna da ağlanır mı?" benzeri ifadelerle hislerini küçümsemeyin.
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