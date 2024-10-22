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  4. Çocuk tema parkındaki kıyafeti uygunsuz bulundu! 'Burada çocuklar var' denilerek tepki yağdı.. Sosyal medyadan tepki çekti

Çocuk tema parkındaki kıyafeti uygunsuz bulundu! 'Burada çocuklar var' denilerek tepki yağdı.. Sosyal medyadan tepki çekti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.10.2024 12:41
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Disney tema parkında kıyafet seçimi nedeniyle eleştirilen 21 yaşındakli Jessie Lee, sosyal medya üzerinden tepkilere sert çıktı. Florida'daki Disney parkında çalıştığı dönemde çekilen pozlarını paylaşan Lee, internette kısa süre sonra alacağı tepkilerden habersizdi. Lee'nin özellikle tatil günlerinde tema parkını gezmek için tercih ettiği kıyafetler sosyal medya kullanıcılarından, "Çocuklar var" tepkisini çekti.

Çocuk tema parkındaki kıyafeti uygunsuz bulundu! 'Burada çocuklar var' denilerek tepki yağdı.. Sosyal medyadan tepki çekti

Sosyal medyada Florida'daki Disney parkında çalıştığı dönemlerde çekilen fotoğraflarını paylaşan bir kullanıcı tepkilerin odağına yerleşti. Jessie parkta geçirdiği zamanın çoğunda Disney'in kendisine verdiği üniformaları giyse de izin günlerinde kendi tarzını konuşturmayı seçti. Jessie'nin bir paylaşımında bir kırmızı üst ve bir şort giydiği görülürken bu görsel kullanıcıları ikiye böldü.

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"TEPKİLER ÇOK CAHİLCE"

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Haziran ve Ağustos ayları arasında Disney'de çalıştığını belirten Jessie, "Orada çalıştığım için her gün yüzlerce insanı ve parklarda ne giydiklerini görüyordum, bu yüzden herkesin giydiği kıyafetlere uyum sağladığımı hissediyordum. Üstelik sıcaklıklar 30 derecenin üzerindeydi. Tepkiler çok cahilce" yorumunu ekledi.
Disney World Resorts web sitesindeki yönergelerde konukların sakıncalı dil veya grafikler içeren giysiler, aşırı yırtık giysiler veya açık giysilere izin verilmediği özellikle vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Disney
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