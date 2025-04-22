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Çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiren 5 eğlenceli oyun

Ailelerin çocuklar ile geçen zamanı olabilecek en kaliteli şekilde geçirmesi uzmanlarca önerilen bir durumdur. Kaliteli zaman geçirmek, ev işlerinden ders çalışmaya her alanda ve zaman diliminde gerçekleştirilebilir. Bu, çocuğun gelişimi için ise son derece önemlidir.

Çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiren 5 eğlenceli oyun
Ferhan Petek

Aile içinde kaliteli zaman geçirmek çocukların gelişimi ve aile içi mutluluk ve huzur ortamı için büyük bir önem taşımaktadır. Çocuklar için aile bireyleri ile geçirilen zaman ileride sağlıklı birer yetişkin olabilmeleri adına çok değerlidir. Bu zaman içinde oyunlar oynanabileceği gibi ödev yapmak ya da ders çalışmak, kitap okumak gibi etkinlikler de gerçekleştirilebilir. Çocuk bireyin fikrine önem vermek, onun zevkleri ve ilgi alanları doğrultusunda yeteneklerine göre etkinlikler seçmek de uzmanlar tarafından önerilen bir ayrıntıdır. Ailelerin çocuklara zaman ayırarak onlarla kaliteli zaman geçirmesi çocuğun yeteneklerini keşfedebilmesi için de önemli bir süreçtir.

Çocuklarda sorumluluk bilinci nedir, nasıl gelişir?

Sorumluluk duygusu sadece çeşitli görevleri yerine getirebilmek için gereken bir yetenek değil, bireyin kendi yeteneklerini geliştirebilmesi, davranışlarının sonuçlarını ve bedellerini üstlenmesi farkında olması için son derece önemli bir durumdur. Bu duygu, çocuk yaşlarda aile içinde gelişen ve geliştirilmesi gereken bir duygudur. Özgüvenin gelişmesi ve çocuk bireyin ileride bilinçli, sorumluluk alan ve özgüvenli bir yetişkin birey olabilmesi için de çok değerlidir.

Bebek denilen 0 – 3 yaş arası oluşmaya ve gelişmeye başlayan sorumluluk bilinci, bu dönemdeki çocukların günlük rutinlerle alıştırılmaya başlanmasını gerektirir. Bu dönemlerde oluşan ve gelişen sorumluluk duygusu sevgi ve temel bakımlarla başlar. Ailelerin çocuklarda sorumluluk bilinci geliştirebilmesi için onlarla kaliteli zaman geçirmesi gerekir. Kaliteli zaman içinde oyunlar, çeşitli etkinlikler ve sorumluluk bilinci oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik aktiviteler yapılmalıdır. Çocuk birey kendi haline bırakılmamalı, birlikte hareket edilmeli, bu zaman diliminde onun yanında olunmalıdır.

Çocuklarda sorumluluk bilincini geliştiren 5 eğlenceli oyun önerisi nedir?

Özellikle içinde bulunduğumuz teknoloji çağında çocuk bireyleri dijital ortamlara, elektronik cihazlara bırakmak oldukça tehlikelidir. Hem gelişimi ve sorumluluk bilincinin oluşumu için son derece zararlı olabilecek bu duruma karşılık mutlaka çocuk bireyle kaliteli zaman geçirecek etkinlikler yapılmalıdır. Uzmanlar bu konuda yetişkinleri uyarmakta ve gün içinde belli bir süre içinde çocuklarla baş başa ve tamamen ilgili olarak zaman geçirilmesi gerektiğin konusunda onları uyarmaktadır. Farklı yaş gruplarına göre en çok önerilen 5 eğlenceli oyun önerisi şunlardır:

  • 4 yaş grubu çocukları için yapılabilecek bu etkinlikte bahçeden ya da parktan dökülmüş yeşillikler, yapraklar çiçekler toplanır. Daha sonra bir şişe üzerine bu toplanan yapraklar ve malzemeler yapıştırılarak bir geri dönüşüm ağacı elde edilir.
  • 1 kavanoz, 1 adet kuru fasulye biraz pamuk ve biraz su ile fasulye çimlenme işlemi yapılarak gözlemlenir. Fasulyenin sürecinin takibi sorumluluk duygusunu geliştirecektir.
  • Çocuğun önüne birkaç parça nesne ya da oyuncak konur. Ardından gözleri kapanır ve bir nesne saklanır. Çocuk tekrar gözü açıldığında eksik olan nesneyi bulur. Bu etkinlik etrafını gözlemlemesini de sağlar.
  • Gözleri kapanan çocuk birey, verilen nesneleri dokunarak ya da koklayarak tanımaya çalışır.
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