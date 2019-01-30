HABER

Çocukların karne alımında ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrenci birkaç gün sonra karnelerini alacak.

Milyonlarca öğrenci birkaç gün sonra karnelerini alacak. Bu dönemde çocuklar üzerindeki baskı gittikçe artıyor. Yaklaşan karne günleri için ebeveynlerin tutumuna değinen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi Klinik Psikolog Zozan Başçi “Bu dönemde çocuklara kesinlikle ceza uygulanmamalıdır” dedi.
İlk, ortaöğretim ve lise öğrencileri bu cuma karne alıp yarıyıl tatiline girecek. Çocuklarla beraber ailelerin de karne heyecanı yaşadığı kritik dönemde, ailelerin çocuklara karşı yaklaşımlarına dikkat etmelerinin altını çizen Başçi, “Aileler çocuklarıyla işbirlikçi olmalı” dedi.
“Hayat sadece okul başarısından ibaret değildir”
Tüm ebeveynlerin öncelikle düşünerek hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Klinik Psikolog Zozan Başçi, “Hayat sadece okul başarısından ibaret değildir. Öncelikle aileler bunun bilincinde olmalı. Çocukların karnelerinde kırık notlar varsa bu notların neden böyle geldiğini birlikte konuşarak, nedenlerini araştırarak çözüm yolları bulmalılar. Çocukların ve ailelerin birlikte olumlu tutum sergileyerek değerlendirme yapmalarını öneriyoruz” dedi.
“Ceza, çocuklarda kaygı ve korkuyu doğuruyor”
Ebeveynlerin çocuklarına herhangi bir ceza uygulamamalarını öneren Başçi, “Ebeveynler ceza yöntemini seçtiklerinde çocuklarda çok ciddi kaygı ve korku doğurduğunu gördük. Aslında aileler bu cezayı çocukların yararına yaptıklarını düşünseler de bunun onlar üzerinde olumlu bir etki oluşturmadığını görüyoruz. Ceza yöntemiyle aslında aileler çocuklarına ‘Eğer sen başarılı olursan seni severim’ demiş oluyorlar. Bizlerde ebeveynlere bunun tam tersini yapmalarını yani çocuklarını koşulsuz bir şekilde kabul etmelerini ve sevmelerini öneriyoruz” diye konuştu.
Yıl içerisinde ebeveynlerin çocuklarıyla işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Başçi, “Aileler sürekli çocukları ile iletişim halinde olmalıdır. Bunun için kaliteli zaman geçirmeleri gerekiyor ki çocuklar herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında aileleriyle çok rahat sorunlarını paylaşabilecekleri uygun bir ortam oluşturabilsinler” dedi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Maltepe'de ormanlık alandaki baz istasyonunda yangınMaltepe'de ormanlık alandaki baz istasyonunda yangın
Şişli'de apartmanda doğalgaz paniğiŞişli'de apartmanda doğalgaz paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.