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Çocukların karnına şiş batırıp, zikir yapmışlardı! Rufai tarikatı mensubu Suriyeli 4 baba gözaltına alındı

10.10.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da zikir yaptıkları sırada çocukların karnına şiş batırılırken çekilen görüntüler olay yarattı. Söz konusu olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerken, görüntülerdeki 4 Suriyeli baba gözaltına alındı.

Çocukların karnına şiş batırıp, zikir yapmışlardı! Rufai tarikatı mensubu Suriyeli 4 baba gözaltına alındı

Rufai tarikatı mensuplarının Şanlıurfa'da bir araya gelerek zikir yaptığı anlara ait bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı. Çocukların da olduğu ortamda, 4 çocuğun vücuduna şiş saplandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Vücutlarına şiş batırılan ismi açıklanmayan 4 çocuk, devlet korumasına alındı.

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4 BABA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu 4 baba polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

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"RİTÜEL BİR ŞEY! ZARARI YOK"

Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti. Şüpheliler, zikirde şiş batırmanın ritüel olduğunu ve karın bölgesinin yumuşak kısmına batırdıkları şişlerin herhangi bir zararının bulunmadığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli baba, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa zikir

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