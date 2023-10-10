HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden Filistin için ortak miting kararı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından her iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklamasında bulundu.

İKİ PARTİDEN ORTAK MİTİNG KARARI

İstişare ve müzakere etmek için Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etmek istediklerini belirten Yapıcıoğlu, ortak miting kararı aldıklarını söyledi.

"MİTİNGLERİ BİRLEŞTİRME KARARI ALDIK"

Yapıcıoğlu, "Meseleyi müzakere ettik. Bugün kendisinin Saadet Partisi grubu olarak Meclis'te bir genel görüşme talebi olacak. Belirttikleri gibi hafta sonu, bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingdense, bu mitingleri birleştirme konusunda da mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertip edeceğiz." dedi.