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  4. Çocukların olduğu plajda kıyıya kadar yaklaştı! Koşarak kaçtılar... Gerçek bambaşka çıktı

Çocukların olduğu plajda kıyıya kadar yaklaştı! Koşarak kaçtılar... Gerçek bambaşka çıktı

15.07.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta’da bir plajda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Çocuklar ‘köpek balığı’ diye bağırarak koşarken korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken köpek balığı zannedilen deniz canlısının gerçekte ton balığı (orkinos) olduğu anlaşıldı.

Malta’nın kuzey kıyısındaki Mellieha Koyu’nda kaydedilen panik anları sosyal medyabın gündemine yerleşti. Tatil beldesinde sığ sularda çekilen görüntülerde kıyıya doğru yaklaşan deniz canlısını gören çocuklar ‘köepk balığı’ diye bağırarak canlarını kurtarmak için çığlık atarak koştular. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

DENİZ ADETA ÇALKALANDI

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Görüntülerde cankurtaran düdük çaldığında denizde yüzen yerli ve yabancı turistlerde büyük bir panikle kıyıya doğru çıktı. Keskin hareketlerle denizi adeta çalkalayan deniz canlısının zannedilenin aksine bir köpek balığı değil de ton balığı olduğu anlaşıldı.

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Lovin Malta'nın bildirdiğine göre, daha sonra mavi yüzgeçli orkinosun yakındaki kıyının sığ kayalık bir kısmına takılıp kaldıktan sonra öldüğü ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Malta köpek balığı

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