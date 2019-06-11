Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde eşinden ayrılan Osman E.(35), çocuklarını göremediği iddiası ile 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polisler tarafından bir saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan inen Osman E., hastanede tedaviye alındı.

Eşinden 5 ay önce ayrılan Osman E.(35), iddiaya göre, 2 çocuğu kendisine gösterilmediği için bunalıma girdi. Osman E., dün akşam 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan kafeteryaya geldi. Ardından da buradan çatıya çıkıp, intihar girişimde bulundu. Çatıda biri olduğunu fark eden vatandaşlar hemen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerine 112 Acil ile itfaiye ekibi istedi.

HAVA YATAĞI AÇTILAR

İtfaiye ekipleri, Osman E.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yatağı açtı. Çevredekilerin meraklı gözlerle izlediği intihar girişiminde polisler, 5'inci kata çıkarak Osman E.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir saat süren ikna çabalarının sonunda ağlayarak, çatıdan inen Osman E., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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