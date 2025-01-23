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Çocuklarını öyle bir halde buldu ki... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı: "Ölmüş büyükbabalarının küllerini yemişler"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 16:38
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşayan bir anne çocuklarının oyun oynadığı sırada başına gelen ilginç bir durumdan söz etti. Çocuklarının ağız kısmında gri lekeler olduğunu söyleyen anne günler sonra babasının küllerinin bulunduğu boş kabı keşfetti. Oğullarının büyükbabalarının küllerini yemiş olabileceğini keşfettikten sonra dehşete düşen anne, o anları TikTok'tan paylaştı.

Çocuklarını öyle bir halde buldu ki... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı: "Ölmüş büyükbabalarının küllerini yemişler"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'molo.solo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 2 milyon izlenmeye ulaşan gönderisinde oğullarının büyükbabalarının küllerini yemiş olabileceğini söyledi. Doğum günü partisi hazırlığı yaparken tuvaleti kullanabilmek için 3 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğunu bir süreliğine yalnız bıraktığını iddia eden anne oğlanların gri toprak gibi görünen bir şeyle oynadıklarını gördü.

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Çocuklarının ellerinin, ağızlarının hatta kıyafetlerinin bu gri toprakla kapladığını söyleyen anne, "İlk başta anlamadım. 'Bu pislik nereden geldi?' diye düşündüm. Babamın küllerinin bulunduğu kabın boş olduğunu keşfettim. Onun küllerini halının üzerine döktüler hatta yediler. Kap onların erişemeyeceği bir yerdeydi. Küllerin babama ait olduğunu bilmeden süpürdüm" dedi.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Günümüz çocukları her şeyi çok merak ediyor. Hiç yalnız bırakmamak lazım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nedense komik bulduğum bir hikaye oldu" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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