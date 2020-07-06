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Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın! İşte o dekorasyon önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dekoratif mutfak tasarımları çoğu insanın hayalidir. Peki, mutfağınıza nasıl şık bir görünüm verebilirsiniz? Bu hayalleri az miktarlı bütçeyle nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Ufak ayrıntılar ve dokunuşlarla rüya gibi bir mutfak nasıl yapılır? Dertlerinize derman olacak ve sorunlarınızı çözümleyecek bilgiler tüm detaylarıyla burada...

Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın! İşte o dekorasyon önerileri...

Siz de az bütçeyle hayalinizdeki mutfağı tasarlamak istiyorsanız bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Çünkü dekorasyonu uygun bütçeyle yapmak ustalık isteyen bir iştir. Az bütçe ile mükemmel mutfak tasarım fikirlerine yakından göz atalım...

HER BÜTÇEYE UYGUN MUTFAK TASARIM FİKİRLERİ

Uygun bir bütçeyle yapabileceğiniz en mantıklı hareket mutfağın dizaynını değiştirmek olur.

l Mutfakta geçirdiğinizin zamanın çoğu hangi bölgeyse o alana güneş ışığı vuracak şekilde düzenlemeniz gerekebilir.
l Mutfaktaki eşyaların düzenini değiştirmek bazen zor olabiliyor. Bu durumda ise aydınlatma lambalarınızı yenilemek uygun bir çözüm olabilir.
l Daha fazla ışık saçan ve göz yormayan ışıklar sayesinde mutfağınız pırıl pırıl gözükebilir.
l Ayrıca aydınlatmaları koyduğunuz yerleri önemle seçmek mutfağınıza şık bir görünüm katar.

DOLAP KAPAKLARINI BOYAYIN

Yapabileceğiniz en uygun fikirlerden biri de boya yapmak. Yeni dolaplar satın almak yerine sadece yüzeylerini değiştirmeniz ekonomik açıdan oldukça uygun.

l Eski görünüme sahip olmasına rağmen sağlam dolaplarınız varsa boyayıp düzeltmeniz oldukça şık bir görünüm katabilir.
l Eğer iyi durumlarda değillerse dolap kapaklarınızı yenileyebilirsiniz.
l Dolap kapaklarınızı yeniledikten sonra duvarla uyumuna da dikkat edin. Gerekirse bir boya kapıp duvarınızı da yenileyebilirsiniz. Böylece görünümü birbiriyle uyumlu eşyalarla dolu şahane bir mutfağa kavuşabilirsiniz.
l Duvarı sade bir renge boyadıktan sonra sadece tek bir bölgeyi de renklendirebilirsiniz. Örneğin; hemen tezgahın üstündeki duvarı boydan boya belirli bir renge boyayarak farklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Mutfağınıza hareket katmış olursunuz. Hem çift renkli hem de canlı bir mutfak elde edersiniz

AZ BÜTÇEYLE MUTFAĞINIZA DOĞALLIK KATIN

Gelelim dekorasyona. Yeşil bitkileri dekor olarak kullanabilirsiniz. Bitkiler, bulundukları ortama mükemmellik katar.

l Dolapların üzerinden uzanan kısa sarmaşıklar sayesinde mutfağınıza doğallık katabilirsiniz.
l Mutfakta pencere varsa bu ışık alan yere koyabileceğiniz küçük kaktüs bitkiler mutfağa ayrı bir ahenk katar.
l Tezgahın üzerine de, çok fazla olmayacak şekilde, koyulacak bir iki tane bitki hoş bir görünüm sağlar.
l Canlı görünen ve hoş kokan bu bitkiler yapay dekorlardan daha sağlıklı ve uygundur.

MUTFAĞINIZI KENDİNİZE ÖZGÜ OLARAK TASARLAYIN

l Mutfaktaki duvarlardan birine bir çizim yapın ya da bir sanat eseri asın. Bu fikir tamamen mutfağınızı kişiselleştirmiş olur.
l Masanızın etrafındaki sandalyelerin renkleriyle oynayarak da özgünlük katabilirsiniz.
l Son olarak bardaklarınızı kapalı dolap kapakları yerine açık raflara koymayı deneyebilirsiniz. Marangozda uygun fiyata bulabileceğini ahşap rafları mutfağınıza monte etmeniz halinde doğal bir görünüm sağlayabilirsiniz.
KAYNAKLAR:

https://www.homify.com.tr/yeni_fikirler/1921982/mutfagi-yenilemek-icin-10-ekonomik-fikir

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