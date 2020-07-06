Çok az bir bütçeyle mutfağınızı baştan yaratın! İşte o dekorasyon önerileri...

Siz de az bütçeyle hayalinizdeki mutfağı tasarlamak istiyorsanız bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Çünkü dekorasyonu uygun bütçeyle yapmak ustalık isteyen bir iştir. Az bütçe ile mükemmel mutfak tasarım fikirlerine yakından göz atalım...

HER BÜTÇEYE UYGUN MUTFAK TASARIM FİKİRLERİ

Uygun bir bütçeyle yapabileceğiniz en mantıklı hareket mutfağın dizaynını değiştirmek olur.

l Mutfakta geçirdiğinizin zamanın çoğu hangi bölgeyse o alana güneş ışığı vuracak şekilde düzenlemeniz gerekebilir.

l Mutfaktaki eşyaların düzenini değiştirmek bazen zor olabiliyor. Bu durumda ise aydınlatma lambalarınızı yenilemek uygun bir çözüm olabilir.

l Daha fazla ışık saçan ve göz yormayan ışıklar sayesinde mutfağınız pırıl pırıl gözükebilir.

l Ayrıca aydınlatmaları koyduğunuz yerleri önemle seçmek mutfağınıza şık bir görünüm katar.

DOLAP KAPAKLARINI BOYAYIN

Yapabileceğiniz en uygun fikirlerden biri de boya yapmak. Yeni dolaplar satın almak yerine sadece yüzeylerini değiştirmeniz ekonomik açıdan oldukça uygun.

l Eski görünüme sahip olmasına rağmen sağlam dolaplarınız varsa boyayıp düzeltmeniz oldukça şık bir görünüm katabilir.

l Eğer iyi durumlarda değillerse dolap kapaklarınızı yenileyebilirsiniz.

l Dolap kapaklarınızı yeniledikten sonra duvarla uyumuna da dikkat edin. Gerekirse bir boya kapıp duvarınızı da yenileyebilirsiniz. Böylece görünümü birbiriyle uyumlu eşyalarla dolu şahane bir mutfağa kavuşabilirsiniz.

l Duvarı sade bir renge boyadıktan sonra sadece tek bir bölgeyi de renklendirebilirsiniz. Örneğin; hemen tezgahın üstündeki duvarı boydan boya belirli bir renge boyayarak farklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Mutfağınıza hareket katmış olursunuz. Hem çift renkli hem de canlı bir mutfak elde edersiniz