Her türlü kahvenizi sizi yormadan lezzetli bir şekilde yapacak en iyi kahve makineleri

Espresso, Cappuccino, Macchiato... Sizin tercihiniz hangisi? Kahvenin bir tutku olduğunu bilmeyen olmasa gerek. Bu yüzden günün her saatinde kahve zevkine varabiliyor olmak temel ihtiyaçlardan biri desek yanılmış olmayız herhalde. Tadı ve kokusuyla her biri birbirinden nefis kahve çeşitlerini deneyimlemek için geç kalmış da sayılmazsınız. Hele bir de "Sabahları kahve kokusu almadan kendime gelemem." diyenlerdenseniz hayatınızı kolaylaştıracak zengin fonksiyonlarıyla birbirinden kullanışlı kahve makinesi önerilerine mutlaka göz atmalısınız.

1. "En iyi kahve makinesi hangisi?" diye soranlara: Melitta Caffeo Solo E950-103 Çekirdekten Fincana Tam Otomatik Kahve Makinesi

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Mutfağında modern ve kompakt tasarımlı bir kahve makinesi arıyorsanız size harika bir önerimiz var. Melitta Caffeo Solo E950-103; piyasadaki en iyi otomatik kahve makinesi olma konusunda epey iddialı. Taze çekilmiş kahve çekirdekleriyle sizlere mükemmel deneyim yaşatacak ürün, yumuşak kreması ve çeşitli aromatik lezzetleriyle kaliteli kahve keyfinden ödün vermeyenler için birebir. Üç farklı ayarlanabilir sertlik derecesi bulunan ürün, damak zevkinize hitap etmeyi ihmal etmiyor. Ayrıca fincan boyutuna göre kahve miktarını tek bir tuşla ayarlayabiliyor, demleme haznesini kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Makinenin bakım zamanı geldiğinde uyarı vermesiyse büyük avantaj.

2. Mutfağınızın havasını değiştirecek leziz mi leziz kahveler için Robo Kahve Makinesi

En çok satılan ürünler arasında yer alan Robo Kahve Makinesi, şık ve minimal tasarımıyla mutfağınızla bütünleşmeye hazır. Espresso'dan Americano'ya, Cappuccino'dan Latte'ye kadar 12 farklı lezzeti sizlere sunan makinenin paslanmaz çelikten üretilen malzemesi sayesinde ürünü yıllarca sorunsuz kullanabiliyorsunuz. 1,5 litrelik şeffaf çıkarabilir su haznesi kullanım kolaylığı sağlarken cihazın Cappuccino sistemiyle eşsiz bir kremsi köpük elde edebiliyorsunuz. 1000 Watt gücündeki makinenin otomatik ısı ve basınç kontrol özelliği bulunuyor. Aynı zamanda aşırı ısınma engelleyici sistemiyle de güvenlik konusundaki tereddütleri ortadan kaldırıyor.

3. Günün hiçbir anını kahvesiz geçiremeyenlere: Nespresso F531 Black Gran Lattissima Kapsüllü Kahve Makinesi

Tek bir dokunuşla hem hızlı hem birbirinden leziz kahveler yapmak istiyorsanız tek ihtiyacınız Nespresso F531 Black Gran Lattissima Kapsüllü Kahve Makinesi! Flat White'tan Macchiato'ya kadar altı farklı sütlü kahve çeşidini deneyimleyebilir; Lungo, Ristretto ve Espresso olmak üzere üç farklı sade kahve hazırlayabilirsiniz. Her süt hazırlığı sonrasında yıkanabilen bir hazneye sahip olan makine, 14 farklı kapsül seçeneğiyle kullanıcılarına zengin bir kahve lezzeti sunuyor. 1,3 litre su ve 0,5 litrelik süt haznesi bulunduran ürünün siz ve arkadaşlarınız için oldukça ideal bir seçim olacağından emin olabilirsiniz.

4. Sage BES875 Bss The Barista Express Kahve Makinesi ile barista elinden çıkmış gibi kahveler!

Sabahları kahve kokusu almadan uyanamayanlar, neredesiniz? "En iyi kahve makinesi markası hangisi?" diye düşünüyorsanız bu sorunuzun muhtemel cevaplarından biri olan Sage'in BES875 Bss The Barista Express Kahve Makinesi önerisiyle karşınızdayız. Profesyonelleri aratmayan lezzetteki kahveler için oldukça donanımlı bir kahve makinesi olan ürün, iki litrelik su haznesiyle arkadaşlarınızla geçireceğiniz kahve zamanlarını daha keyifli kılıyor. Thermocoil sistemi, su sıcaklığını kontrol ederek doğru sıcaklıktayken su ve kahveyi buluşturuyor. Ayrıca kahve miktarını otomatik ve manuel olarak ayarlayabiliyor, paslanmaz çelikten üretilen kahve öğütücü bölmesiyle her zaman taze kahveler içebiliyorsunuz.

5. Sade espresso ya da sütlü kahve, Electrolux EEA111 Espresso ve Cappuccino Makinesi ile sizin tercihiniz hangisi?

En iyi kahve makinesi 2021 listesinin demirbaş ürünlerinden olan Electrolux EEA111 Espresso ve Cappucino Makinesi; 1250 Watt'lık güce sahip. Sıcak süt köpürtme işlevi bulunan makine sayesinde sade espresso veya farklı sütlü kahveleri hızlıca hazırlayabiliyorsunuz. 1,25 litrelik su hazne kapasitesi bulunan cihazı her kullanım sonrasında kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte otomatik kapanma sistemi bulunduran ürün, kahvenizi pişirdikten yarım saat sonra aktif hâle gelerek olası tehlikelere karşı kendini kapatıyor. Cihazın her iki yanında bulunan su seviye göstergesiyle makinenizde kalan su miktarını rahatlıkla takip edebiliyorsunuz.

6. Kokusu ve tadıyla sizi mest edecek Bosch TIS30321RW Tam Otomatik Kahve Makinesi

Listemizin kahve bağımlılarını sevindirecek bir ürünüyle daha buradayız. Elektronik ev aletleri konusunda yüksek oranda kullanıcı memnuniyetine sahip Bosch; cappuccino, latte ve macchiato severler için tam otomatik kahve makinesiyle günün tadını çıkarmanızı sağlıyor. Taptaze lezzetler yaratan seramik kahve öğütücüsü ve kolay çıkarılabilir su haznesi, bakım ve temizlik için uğraş gerektirmeyen bir ürün arayanların beklentisini karşılıyor. 1300 Watt güç ile çalışan makinenin yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı sayesinde en uzun fincanlarınızı bile rahatlıkla sığdırabilmeniz mümkün. Ayrıca 45 saniye içinde sabahın ilk kahvesi elinizde!

7. Davetsiz misafirleriniz için en güzel kahveleri Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi ile yapabilirsiniz

1,8 litrelik su haznesi bulunan Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi, "En iyi kahve makinesi hangi marka?" diye merak edenlerin kafa karışıklığını gideriyor. 12 kademeli ayarlanabilir seramik öğütücüsü ve birbirinden farklı sekiz çeşit kahveyi yapabileceğiniz fonksiyonuyla damak zevkinize en uygun kahveyi saniyeler içinde hazır duruma getirebilirsiniz. Yumuşacık süt köpüğü yaratan LatteGo sistemi sayesinde kahvelerinize seviye atlatabilir, misafir modu seçeneğiyle ekstra ayar yapmadan otomatik olarak hazırlanan misafir kahvelerini servis edebilirsiniz. Ayrıca ürün, otomatik kapanma özelliğiyle sizi korumayı da ihmal etmiyor. Hem pratik hem yüksek performans, daha ne olsun?

8. Hem kullanışlı hem fonksiyonel: Lelit Anna PL41TEM Yarı Profesyonel Kahve Makinesi

Kahve lezzetini üst seviyeye çıkarmak isteyenler ve "Biraz cep yaksa bile sorun olmaz." diyenler, Lelit Anna PL41TEM Yarı Profesyonel Kahve Makinesi tam size göre. Espresso içmeden güne başlayamayanlar için özel olarak tasarlanan makinenin profesyonel demleme özelliği ve buharlı sıcak su başlığıyla evinizin baristası siz olabilirsiniz. Yalnızca espresso değil; harika cappuccino ve americanolar için de mutfağınızın baş tacı olacak ürün, ideal kıvamda süt köpüğü elde etmenize yardımcı oluyor. 1000 Watt gücündeki kahve makinesi, paslanmaz çelik materyaliyle yıllar boyunca kahve keyfinize eşlik ediyor.

9. Kalitenin öncü makinesi Delonghi Ecam 22110 SB Kahve Otomatı ile tanışın

Latte, cappuccino ve espresso'nun en güzel hâliyle tanışmak istiyorsanız Delonghi Ecam 22110 SB Kahve Otomatı'na mutlaka bir şans vermelisiniz. 1,8 litre su kapasitesi bulunan otomat, 1450 W elektrik gücüyle çalışıyor. 13 kademeli ultra sessiz kahve öğütücüsüyle gürültüden hoşlanmayanlar için ideal olan makinenin musluk yüksekliğini kahve fincanınızın boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Kahve basıncını ve miktarını kontrol edebileceğiniz düğmeleri kullanıcılarına avantaj sağlarken özel köpürme başlığı ise barista elinden çıkmış gibi süt köpüğü yapmanıza yardımcı oluyor. Demleme haznesinin çıkarılabilir olması sayesinde ürün, bakım konusunda uğraş gerektirmiyor. Aynı zamanda su seviye göstergesiyle makinenizde kalan su miktarını kontrol edebiliyorsunuz.

10. Kahve zevkini sonuna kadar yaşamak isteyenlere Nespresso Creatista Pro J620 Kahve Makinesi

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Metal rengi ve her mutfağa yakışacak tasarımıyla gözleri üzerine toplayan Nespresso Creatista Pro J620 Kahve Makinesi ile 75 saniyede köpüklü cappuccino hazırlamakla kalmıyor; dokunmatik dijital ekranıyla kahve tarifleri arasında gezebiliyor ve kendi yarattığınız tarifi kaydedebiliyorsunuz. Üç saniyede ısınan makine, evden çıkmanız gereken en acele durumlarda bile kahvenizi hazır duruma getiriyor. Otomatik buhar çubuğu bulunan ürün, sanatınızı kahvenize yansıtmanıza imkân tanıyor. Rehberlik desteği sunan LCD ekranı, makinenizle ilgili tüm bakım yönlendirmelerini sizlere sunuyor. 11 farklı kademesi olan ayarlanabilen süt sıcaklığı ve sekiz farklı köpük kıvamıyla göz dolduran bu ürünü almanın tam zamanı!

11. Kahve bağımlılarının ilk tercihi: Melitta Avanza F270-100 Tam Otomatik Çekirdekten Fincana Sütlü Kahve Makinesi

1,5 litrelik su deposu ve sessiz öğütücü özellikleriyle en iyi kahve makinesi yorumlarında sıkça adı geçen Melitta Avanza F270-100'ün 5 farklı öğütme seviyesi bulunuyor. Ayrıca kahve sertliğini ayarlayabileceğiniz üç kademesiyle dilediğiniz kahveyi profesyoneller gibi hazırlayabiliyorsunuz. Zarif görünümlü ve büyük düğmeli kontrol ekranı, kahvenize dair tüm ayarlamaları rahatlıkla yapabilmenizi sağlıyor. Espresso, Cappuccino, Latte, Macchiato gibi birbirinden leziz kahvelere imzanızı atabileceğiniz sütlü kahve makinesi; çıkarılabilir demleme ünitesiyle makinenizde biriken kirleri kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Kahve tutkunuysanız ve çeşitli lezzetleri denemeyi seviyorsanız bu makineyi kaçırmayın, bizden söylemesi!