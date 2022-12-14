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Çöp Adam 3. BÖLÜM ÖZETİ! Çöp Adam 3. bölüm tek parça İZLE!

14.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam bu akşam 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizide yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Dizinin yeni bölümünde; Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır...

Çöp Adam 3. BÖLÜM ÖZETİ! Çöp Adam 3. bölüm tek parça İZLE!

Çöp Adam dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam bu akşam 3. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde; Tamer’in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin’in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır....

ÇÖP ADAM 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

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ÇÖP ADAM 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır. Ablası Ahu’nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin’in Tamer’in sadakatini sorgulamasına neden olur.

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Tamer’in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin’in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır. Herkes kaza geçiren Damla’yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.

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Meryem, Yavuz’un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.

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Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.

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