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Çöpe atılacak yiyecekler yaban hayatı için doğaya bırakılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde belediye ekipleri, başlattıkları proje ile topladıkları ekmek ve yemleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya bırakıyor - Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur: "İlçedeki restoranlar, okullar ve kamu kurumlarına kurduğumuz bayat ekmek kumbaralarından topladığımız ekmekleri sokak ve yaban hayvanlarına veriyoruz"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması ve yiyeceklerin çöpe atılmaması için için harekete geçen belediye ekipleri, hayvanseverlerin de destekleriyle toplanan ekmek ve yemleri doğaya bıraktı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sokak ve yaban hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarla da dikkati çekiyor.

İki yıl önceki görevlendirmeyle hizmet atağına geçen belediye, Veteriner İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla hayata geçirdiği sosyal projelerle sokak ve yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşılıyor.

Son olarak kış şartlarının çetin geçtiği bölgede yaban hayatını koruma altına almak ve yiyeceklerin çöpe atılmaması amacıyla kampanya başlatan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki restoranlar, okullar ve kamu kurumlarından toplanan ekmekler ile havyanseverlerin destekleriyle alınan yemleri her hafta yaban hayatı için doğaya bırakıyor.

-"Topladığımız ekmekleri sokak ve yaban hayvanlarına veriyoruz"

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirmeyle hem sokak hem de yaban hayvanlarına yönelik önemli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Özellikle 2018'de başlatılan "İnsaf Et, İsraf Etme" projesine ilçedeki esnaf ve kurumların büyük destek verdiğini anlatan Babur, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu projemiz gerçekten çok faydalı oldu. İlçedeki restoranlar, okullar ve kamu kurumlarına kurduğumuz bayat ekmek kumbaralarından topladığımız ekmekleri sokak ve yaban hayvanlarına veriyoruz. Ayrıca ilçemizdeki birçok hayvansever de bize yem desteğinde bulunuyor. Başlattığımız son kampanya ise tamamen yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamaya yönelik. Medyada, yaban hayvanlarının her kış mevsiminde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine indiği yönünde haberler çıkıyor. Biz onların doğal ortamlarına bıraktığımız yem ve ekmeklerle bunun da önüne geçmiş oluyoruz."

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Ahmet Tanrıverdi ise ilçenin dağlık alanlarına yaban hayvanları için haftada bir gün yem ve ekmek bıraktıklarını söyledi.

Kampanyaya herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Biz belediye olarak yaban hayvanları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hayvanseverlerin de destekleriyle aldığımız yem ve ekmekleri her hafta ilçenin değişik noktalarında dağlık araziye bırakıyoruz. Ancak herkes daha çok duyarlılık gösterip bu kampanyaya destek vermeli. Dondurucu soğuklarda bu hayvanları yalnız bırakmayalım." ifadesini kullandı.

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