Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da turizm fakültesi mezunu Yusuf Bölükbaş (28), çöplere atılan kitapları toplayıp, evlerinin altında odunluk olarak kullandıkları yeri, sahafa çevirerek, gençlere kitap okumayı sevdirmeye çalışıyor. Sahafa gelenlere çay ve kahve de ikram eden Bölükbaş, ''Amacım geçim değil. İnsanlarımızın okumasını istiyorum. İnsanlar okudukça, toplumumuz daha da güzelleşecek'' dedi.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu Yusuf Bölükbaş, geçen yıl çöpe ve geri dönüşüme atılan yaklaşık 500 kitabı topladı. Ardından bu kitapları kitapseverlerle buluşturmak için evlerinin altında odunluk olarak kullandıkları yeri sahafa çevirdi. Kitapların bazılarını ücretsiz olarak veren Bölükbaş, bazılarını da cüzi miktarda satıyor.

'TOPLUM KİTAP OKUDUKCA, GÜZELLEŞECEK'

Toplumun kitap okudukça, daya iyi seviyelere yükseleceğini belirten Bölükbaş, ''İlimizde genel olarak ikinci el kitaplar çöpe atılıyor veya sobalarda yakılıyordu. Ben bunları toplayarak bu işe başladım. Daha sonra bu kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. İşletmemde ikinci el kitapları ücretli satın alıyorum. Bu işi para kazanmak yerine bir nevi hobi olarak yapıyorum. Buraya kitap almaya ve sohbet etmeye gelenlere kahve ikrar ediyorum. Amacım geçim değil. İnsanlarımızın okumasını istiyorum. İnsanlar okudukça, toplumumuz daha da güzelleşecek diye umuyorum'' diye konuştu.

Çocuklara hikaye kitaplarını, ihtiyaç sahiplerine KPSS'ye hazırlık kitaplarını ücretsiz olarak verdiğini ifade eden Bölükbaş, ''Kitapların fiyatları yükselmeye başladı. KPSS ve ders kitaplarını biz ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bize kitaplarını getiren insanlar, kitap alamayan, ekonomik durumu iyi olmayan kişilere ulaşmasını istiyor. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

'SOSYAL MEDYA YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR'

Kitabın insan hayatına anlam kattığını belirten Bölükbaş, ''Biz, hayata anlam katan ve bakış açısını güzelleştiren kitapları ön saflara getirmeye çalışıyoruz. Bu işletmeyi kuralı bir yıl oldu. İlk kurduğumda çöplerden yaklaşık 500 kitap temin ettim. Bu kitapların hepsi nadir kitaplar. Aksaray tarihini anlatan kitaplarımız var. Kimsenin elinde bulunmayan tarihi kitaplar var. Biz bunların hepsini maalesef çöpten topladık. Bunların birkaçını meraklı olan kişilere ulaştırdık. Bazılarını ben özel olarak saklıyorum. İleride bunları bir daha bulamayacağız. Kitabın değerini artık bilmiyoruz. İleride bence bu iş anlaşılacak; ama iş işten geçmiş olacak. Biz bakış açısını kitapla değiştirmek istiyoruz. Kitap insanın hayatına bir anlam katabiliyor'' diye konuştu.

'BİRİNCİSİ BEDAVA, İKİNCİSİNİ ALANA 1 LİRA'

Sahafa gelen müşterilerden ev kadını Hanife Göz, "Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza daha iyi alıştırabilmek için kızıma buradan kitaplar alıyoruz. Çocuklarımız daha çok bilgi sahibi olsun. Biz ailecek kitap okumayı da çok seviyoruz. Kitap okumanın çok faydası var. Buradan sürekli kitap alıyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Neval Göz de, ''Okumayı seviyorum. Buraya her gün gelip kitap alıyorum. Hikaye kitaplarının birincisi bedava, ikincisini alana ise 1 lira. Okumayı sevdiğim için genel olarak buradan alıyorum. Kırtasiyelerde kitaplar çok pahalı. Buradan aldığım kitaplarla da okumamı geliştiriyorum'' ifadelerini kullandı.

Kitapların bir yaşanmışlığının olduğunu düşündüğünü belirten halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunu Şeyda Coşar ise, "Çocukluğumdan itibaren kitap okumaya bir hevesim var. Kitapları sahaftan almayı daha çok seviyorum. Çünkü kitapların bir yaşanmışlığı olduğunu düşünüyorum'' dedi.

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