Çorba tarifleri: Lezzetli, kolay, değişik ve pratik çorba tarifleri (Videolu anlatım)

Çorba, yaz kış her mevsim keyifle ve iştahla tüketiriz. Bazen hastalığımıza deva olsun diye şifa niyetine, bazen doyurucu olması nedeniyle öğün yerine tercih ederiz çorbaları. Her yörenin, bölgenin kendine has bir çorba tarifi vardır. En çok tercih edilen mercimek çorbası, yayla çorbası, domates çorbasının bile farklı yapılışları mevcuttur. Sizlere keyifle yiyeceğiniz ve rahatlıkla yapabileceğiniz pratik çorba tarifleri hazırladık. Çorba tarifleri sizlere hem farklı fikirler verecek hem de sofranıza ayrı bir lezzet katacak. İşte pratik, değişik, leziz çorba tarifleri...

ÇORBA TARİFLERİ

İyi beslenme anlamı taşıyan çorbanın on bin yıl öncesinden beri hazırlanıp tüketildiği düşünülmektedir. Günümüzde de her öğünde yediğimiz çorbanın birçok farklı çeşidi ve değişik tarifi vardır. Bunlardan örnek olarak derlediğimiz çorba tarifleri ile birlikte linkler vasıtasıyla daha farklı değişik çorba tarifine ulaşabilirsiniz.

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Tavuk göğsü

Bir kaşık tereyağı

3 yemek kaşığı şehriye

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Limon