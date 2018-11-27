Çorba tarifleri: Lezzetli, kolay, değişik ve pratik çorba tarifleri (Videolu anlatım)

Çorba, yaz kış her mevsim keyifle ve iştahla tüketiriz. Bazen hastalığımıza deva olsun diye şifa niyetine, bazen doyurucu olması nedeniyle öğün yerine tercih ederiz çorbaları. Her yörenin, bölgenin kendine has bir çorba tarifi vardır. En çok tercih edilen mercimek çorbası, yayla çorbası, domates çorbasının bile farklı yapılışları mevcuttur. Sizlere keyifle yiyeceğiniz ve rahatlıkla yapabileceğiniz pratik çorba tarifleri hazırladık. Çorba tarifleri sizlere hem farklı fikirler verecek hem de sofranıza ayrı bir lezzet katacak. İşte pratik, değişik, leziz çorba tarifleri... ÇORBA TARİFLERİ İyi beslenme anlamı taşıyan çorbanın on bin yıl öncesinden beri hazırlanıp tüketildiği düşünülmektedir. Günümüzde de her öğünde yediğimiz çorbanın birçok farklı çeşidi ve değişik tarifi vardır. Bunlardan örnek olarak derlediğimiz çorba tarifleri ile birlikte linkler vasıtasıyla daha farklı değişik çorba tarifine ulaşabilirsiniz. TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ Malzemeler Tavuk göğsü Bir kaşık tereyağı 3 yemek kaşığı şehriye Tuz Karabiber Maydanoz Limon

Bir litre sıcak su Yapılışı Çorbamıza için olan tavuk suyunu elde etmek için haşlanmış tavuğu hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereye koyduğumuz tavuk göğsü ile birlikte bir litre sıcak su koyun. Su kaynadıktan sonra 15 dakika kadar haşlayın. Bu süre sonunda tavuğu süzerek haşlanmış tavuk ve tavuk suyunu elde etmiş olduk. Bundan sonra ilk olarak haşlanmış tavuğu didikleyerek hazırlayın. Sonra tavuk suyunu tencereye boşaltın. Üzerine tavukları ve şehriyeyi ekleyin. Ve şehriyenin karışmaması için hemen karıştırın. Sonra tereyağı, tuzu ve biberi ekledikten sonra ocağın altını tam olarak açın. Üzerine sıcak suyu ekleyin. Bir taşım kaynaması ile tavuk suyu çorbanız hazır olacak. Bundan sonrasında ise servis için limon sıktıktan sonra üzerine nane, pul biber veya maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. PÜF NOKTASI Tavuk suyu çorbanızın şeffaf, pürüzsüz ve çok güzel bir rengi olması için elde ettiğimizi tavuk suyunu tülbent veya ince bir elekten geçirmeniz gerekir. Kendinize Hazırlayabileceğiniz 10 Lezzetli Çorba ŞİFA ÇORBASI Kış mevsiminde özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar için tam bir vitamin deposu bu çorba size iyi gelecektir.

Malzemeler 2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan

2 adet havuç

2 adet kereviz sapı

1 adet patates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Karabiber

Tuz

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 litre kemik suyu Üzeri için: Pul biber Yapılışı Tereyağını, büyük boy bir tencerede eriterek üzerine yemeklik olarak doğradığımız soğan, havuç, kereviz sapı ve patatesi atarak birlikte kavurun. Sonrasında sarımsak, zencefil ve baharatları ekleyerek yine karıştırın. Kırmızı mercimek ile kemik suyunu tencereye ekledikten sonra biraz karıştırın ve kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak pişmesi için bırakın. Çorbanın pişmesi sonrasında el blendırından geçirdikten sonra 10 dakika kadar daha fakat ara sıra karıştırarak pişirin. Bu süre sonunda pul biber ve limon ile servise hazır olacaktır çorbanız. Şifa olsun! Kalan Yemeklerden Pratik Çorba Tarifleri ARAPAŞI ÇORBASI Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

3 orta boy patates

4 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Karabiber

Muskat rendesi

Üzeri için; 1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı toz kırmızı biber Yapılışı: Soğan ve patatesleri küp şeklinde doğrayarak çorba için hazır edelim. Sonrasında tencereye tereyağı ile zeytinyağını alarak ısıtın. Sonrasında üzerine doğradığımız soğanları ekleyerek 3 dakika kadar kavurun. Sonra patatesleri de ekleyerek yine 3 dakika kadar kavurun. Tavuk suyu ve aynı oranda sıcak suyu ekleyerek patatesler haşlanana kadar kısık ateşte pişirin. Patatesler eklendikten sonra süt, zerdeçal, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Sonrasında blender ile pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpın. Üzerine sos olarak eklemek için bir tavada eritilen tereyağı üzerine nane ve kırmızı biberi ekleyin. Çorbayı servis ederken bu sosu üzerinde gezdirin. Afiyet olsun. Ekmeğinizi Bandıra Bandıra İçeceğiniz 14 Çorba Tarifi DANA ETLİ DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ Malzemeler 500 gr dana eti

2 adet soğan

1 adet havuç

1 lt et suyu

1 tutam kekik

3 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

50 gr tereyağı

100 gr un

1/2 su bardağı krema

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

göz kararı tuz, beyaz toz biber