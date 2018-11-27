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Çorba tarifleri: Lezzetli, kolay, değişik ve pratik çorba tarifleri (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 27.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Çorbalar, günün her vaktinde her öğünde tüketilebilir. Dumanı üzerinde tüten nefis çorbalar, çoğu zaman içtiğimiz vakit iyi gelir bize. Ülkemizin her yöresinde kendine has tarifleri ile birçok çorba yapılır. Bunlarında arasında seçtiğimiz çorba tariflerini haberimizde derledik. Farklı bir çorba denemek isterseniz pratik çorba tarifleri arasından bir tanesini seçebilirsiniz. Bu çorbaların yapımı kolay, tatları nefis ve tarifleri pratiktir. İşte çorba tarifleri...

Çorba tarifleri: Lezzetli, kolay, değişik ve pratik çorba tarifleri (Videolu anlatım)

Çorba, yaz kış her mevsim keyifle ve iştahla tüketiriz. Bazen hastalığımıza deva olsun diye şifa niyetine, bazen doyurucu olması nedeniyle öğün yerine tercih ederiz çorbaları. Her yörenin, bölgenin kendine has bir çorba tarifi vardır. En çok tercih edilen mercimek çorbası, yayla çorbası, domates çorbasının bile farklı yapılışları mevcuttur. Sizlere keyifle yiyeceğiniz ve rahatlıkla yapabileceğiniz pratik çorba tarifleri hazırladık. Çorba tarifleri sizlere hem farklı fikirler verecek hem de sofranıza ayrı bir lezzet katacak. İşte pratik, değişik, leziz çorba tarifleri...

ÇORBA TARİFLERİ

İyi beslenme anlamı taşıyan çorbanın on bin yıl öncesinden beri hazırlanıp tüketildiği düşünülmektedir. Günümüzde de her öğünde yediğimiz çorbanın birçok farklı çeşidi ve değişik tarifi vardır. Bunlardan örnek olarak derlediğimiz çorba tarifleri ile birlikte linkler vasıtasıyla daha farklı değişik çorba tarifine ulaşabilirsiniz.

corba-tarifleri

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Tavuk göğsü

Bir kaşık tereyağı

3 yemek kaşığı şehriye

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Limon

Bir litre sıcak su

Yapılışı

Çorbamıza için olan tavuk suyunu elde etmek için haşlanmış tavuğu hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereye koyduğumuz tavuk göğsü ile birlikte bir litre sıcak su koyun. Su kaynadıktan sonra 15 dakika kadar haşlayın. Bu süre sonunda tavuğu süzerek haşlanmış tavuk ve tavuk suyunu elde etmiş olduk.

Bundan sonra ilk olarak haşlanmış tavuğu didikleyerek hazırlayın. Sonra tavuk suyunu tencereye boşaltın. Üzerine tavukları ve şehriyeyi ekleyin. Ve şehriyenin karışmaması için hemen karıştırın. Sonra tereyağı, tuzu ve biberi ekledikten sonra ocağın altını tam olarak açın. Üzerine sıcak suyu ekleyin. Bir taşım kaynaması ile tavuk suyu çorbanız hazır olacak.

Bundan sonrasında ise servis için limon sıktıktan sonra üzerine nane, pul biber veya maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Tavuk suyu çorbanızın şeffaf, pürüzsüz ve çok güzel bir rengi olması için elde ettiğimizi tavuk suyunu tülbent veya ince bir elekten geçirmeniz gerekir.

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ŞİFA ÇORBASI

Kış mevsiminde özellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar için tam bir vitamin deposu bu çorba size iyi gelecektir.

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
2 adet soğan
2 adet havuç
2 adet kereviz sapı
1 adet patates
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zencefil
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Karabiber
Tuz
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 litre kemik suyu

Üzeri için:

Pul biber

corba-tarifleri

Yapılışı

Tereyağını, büyük boy bir tencerede eriterek üzerine yemeklik olarak doğradığımız soğan, havuç, kereviz sapı ve patatesi atarak birlikte kavurun. Sonrasında sarımsak, zencefil ve baharatları ekleyerek yine karıştırın. Kırmızı mercimek ile kemik suyunu tencereye ekledikten sonra biraz karıştırın ve kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak pişmesi için bırakın. Çorbanın pişmesi sonrasında el blendırından geçirdikten sonra 10 dakika kadar daha fakat ara sıra karıştırarak pişirin. Bu süre sonunda pul biber ve limon ile servise hazır olacaktır çorbanız. Şifa olsun!

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ARAPAŞI ÇORBASI

Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet küçük boy soğan
3 orta boy patates
4 su bardağı tavuk suyu
1 çay bardağı süt
1 çay kaşığı zerdeçal
Tuz
Karabiber
Muskat rendesi

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Soğan ve patatesleri küp şeklinde doğrayarak çorba için hazır edelim. Sonrasında tencereye tereyağı ile zeytinyağını alarak ısıtın. Sonrasında üzerine doğradığımız soğanları ekleyerek 3 dakika kadar kavurun. Sonra patatesleri de ekleyerek yine 3 dakika kadar kavurun. Tavuk suyu ve aynı oranda sıcak suyu ekleyerek patatesler haşlanana kadar kısık ateşte pişirin.

Patatesler eklendikten sonra süt, zerdeçal, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Sonrasında blender ile pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpın.

Üzerine sos olarak eklemek için bir tavada eritilen tereyağı üzerine nane ve kırmızı biberi ekleyin. Çorbayı servis ederken bu sosu üzerinde gezdirin. Afiyet olsun.

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DANA ETLİ DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gr dana eti
2 adet soğan
1 adet havuç
1 lt et suyu
1 tutam kekik
3 diş sarımsak
2 adet defne yaprağı
50 gr tereyağı
100 gr un
1/2 su bardağı krema
2 çay kaşığı kırmızı toz biber
göz kararı tuz, beyaz toz biber

(4 Kişilik - 60 dakika)

corba-tarifleri

Hazırlanışı

Çorbaya başlamadan önce soğan ve sarımsakları soyup temizledikten sonra ince ince doğrayın. Havucu da temizledikten sonra para şeklinde doğrayın.

Bir tencere içine aldığımız eti, yağsız olarak suyu çekinceye kadar kavurun. Soğan ve sarımsağı ekledikten sonra 2 dakika daha birlikte kavurun. Havuç, kekik ve defne yaprağını ve sonrasında sıcak et suyunu ekledikten sonra etler yumuşayınca kadar pişirin. Sonrasında ocaktan alarak suyunu süzün, etleri de küçük parçalara ayırın.

Başka bir tencerede tereyağını eriterek soğanları kavurun. Unu ekledikten sonra kavurmaya devam edin. Biraz önce süzdüğümüz sebzeli et suyunu ve kremayı yavaş yavaş ekleyin. Bir taşım kadar kaynattıktan sonra etleri ekleyin. Tuzu ve baharatı da ekleyerek iyice karıştırın. Çorbanız hazırdır. Sıcak olarak servis ediniz. Afiyet olsun.

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