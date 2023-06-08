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Cübbeli Ahmet Fatih Altaylı'nın sözlerine "Çok müstehcen bir ifade" diyerek kızdı! Bomba sözler

08.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Altaylı Cübbeli Ahmet'in 'tokalaşma' yorumuna sitem edip "Kulaklarıma inanamadım. Ve korktum. Kendisi ile defalarca ister istemez el sıkıştık. Demek ki paçayı iyi kurtarmışım" demişti. Cübbeli Ahmet bu sözlere kızdı. Cübbeli Ahmet "Çok can çekilecek bir tipin mi var da benden kurtuldun" diyerek bomba sözler söyledi.

Cübbeli Ahmet Fatih Altaylı'nın sözlerine "Çok müstehcen bir ifade" diyerek kızdı! Bomba sözler

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "iki erkeğin tokalaşmasını tehlikeli" bulmuş ve sözleri olay olmuştu. Bu sözleri duyan Fatih Altaylı, kendi internet sitesindeki yazıda, "Kulaklarıma inanamadım. Ve korktum. Kendisi ile defalarca ister istemez el sıkıştık. Demek ki paçayı iyi kurtarmışım. Hatta Murat Bardakçı da iyi kurtarmış. Yine de İslamcı kesimden gelen bu cinsellik uyarılarını anlamakta zorlanıyorum. Cinsiyet fark etmeksizin bu kadar yüksek libido ve seks arzusu için ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum. Satışa çıkarsalar, iyi para yaparlar. Cübbeli Ahmet’i 'Helal Viagra' markasını öneririm" demişti.

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Cübbeli Ahmet bu sözler üzerine Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem oldu.

"UYARMAK ZORUNDAYDIM"

Fatih Altaylı'nın sözlerinin çok ayıp şeyler olduğunu belirten Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

"Biz Fatih Bey ile mushafa etmedik sadece tokalaştık. 'Ben paçayı iyi kurtarmışım diyor' bu hoş değil. Aradım kendisini bu konu hakkında konuşmak için fakat açmadı. Kendisine biraz çıkışacaktım. Bu çok müstehcen bir ifade. Ben o zaman ona karşı kötü niyetli olacağım, kendisi de benden kurtulmuş olacak. Ben kendim için kullanmadım bu ifadeleri. Böyle bir şeyle karşılaşanlar için uyarıda bulundum. Uyarmak da zorundayım. Benim herkesin ocağında, evinde etkim var. Ben Fatih Altaylı değilim ki. Ben konuşmalarının etkisi, karşılığı olan bir adamım. Ben hikaye anlatmıyorum.

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"BENİ CİNSİ SAPIK İLAN ETMİŞ OLUYOR" DEDİ

"Eğer telefonu açsaydı 'Senin de tipinde çok can çekilecek bir tipin mi var da benden zor kurtardın diyorsun' diyecektim. O öyle bir sözü hak etti" diyen Cübbeli Ahmet sözlerine "Beni cinsi sapık ilan etmiş oluyor. Bu mahkemelik olacak türden bir söz ama hasbel kader bir hukukumuz olmuştu. Her küp içindekini sızdırır. Kötü söz sahibine aittir. 'Milleti nasıl bilirsin kendim gibi' demişler" diyerek devam etti.

"ÇOK TERBİYESİZ BİR YAKLAŞIM"

Fatih Altaylı'nın kendisine yaptığı "Helal Viagra" önerisi için de konuşan Cübbeli Ahmet, "Benim böyle bir şeye ne ihtiyacım olduğunu anlamış da bu sözü kullanmış. Çok terbiyesiz bir yaklaşım. Benim burada tatmin olamıyorum da, kendi ihtiyaçlarım var da, beynimde sorun var gibi bir hale düşürmüş. Çok ayıp etmiş. Benim torunlarım var. Böyle şey konuşulur mu?" sözleriyle tepki gösterdi.


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