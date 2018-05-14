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Çukur 29. bölüm 2. fragmanı! Silah dağıtan Vartolu ne yapacak?

ÇUKUR HABERLERİ  | 14.05.2018 02:23 | Son Güncelleme

Sezon finaline 5 bölüm kalan Çukur dizisinin 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un 14 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 29. yeni bölümünde Vartolu Çukur'da silah dağıtıyor. Vartolu'nun ne yapacağı merak edilirken, Selim’in “Benim istediğim bir tek şey var artık. İdris Koçovalı’yı Çukur’dan çıkarmak!” sözleri dikkat çekiyor.

Çukur 29. bölüm 2. fragmanı! Silah dağıtan Vartolu ne yapacak?

Ay Yapım imzalı Çukur’un 29. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. İdris’in, Emmi, Paşa ve Selim şahitliğinde “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum!” sözleriyle Yamaç’a kararını açıkladığı tanıtımda Selim için ipler artık kopuyor. Sezon finaline 5 bölüm kala heyecanın hız kesmediği Çukur’da silah dağıtan Vartolu’nun neler yapacağı merakla beklenirken, Selim’in “Benim istediğim bir tek şey var artık. İdris Koçovalı’yı Çukur’dan çıkarmak!” sözleri dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un yarın akşam ekrana gelecek 29. bölümünde Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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