Çukur dizisinde Sena ve Mahsun ölüyor mu? Çukur 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 8 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 60. yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümüyle hayranlarını şoke edecek Çukur'un 60. bölümünde her yerde Sena’yı arayan Yamaç’ın sonunda Mahsun’la karşı karşıya geldiği ve ikilinin dövüş sahnelerinin nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahsun’dan Sena’nın yerini öğrenmek isteyen Yamaç öfkeden deliye dönüyor. Yamaç ve Mahsun’un birbirlerine çok sert saldırdığı sahneler gerilimi yükseltirken, izleyenleri şoke eden bir gelişme yaşanıyor. İkilinin birlikte aşağı düştüğü anlar, “Yamaç ve Mahsun’a ne olacak?” sorusunu akla getiriyor.

YAMAÇ VE MAHSUN’UN NEFES KESEN DÜELLOSU!

Çukur 2. sezonun 27. bölümünde Yamaç ve Selim, Sena’yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü’nün, Sena’yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek. Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü’yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun’un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena’yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun’u ve Sena’yı büyük bir sürpriz bekleyecek.