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Çukur dizisinde Sena ve Mahsun ölüyor mu? Çukur 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2019 01:57 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 60. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Sena'yı arayan Yamaç, Mahsun ile kapışıyor. Mahsun ve Yamaç'ın dövüş sahneleri nefes keserken, ikili bir apartmanın çatısından aşağıya düşüyor. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Sena karakterinin ölümü ise Yamaç ve Koçovalılar'ı yıkıyor. Peki Çukur'da Sena ile birlikte Mahsun da mı ölecek? Berkay Ateş Çukur'dan ayrılıyor mu? İşte Çukur 60. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un 8 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 60. yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümüyle hayranlarını şoke edecek Çukur'un 60. bölümünde her yerde Sena’yı arayan Yamaç’ın sonunda Mahsun’la karşı karşıya geldiği ve ikilinin dövüş sahnelerinin nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahsun’dan Sena’nın yerini öğrenmek isteyen Yamaç öfkeden deliye dönüyor. Yamaç ve Mahsun’un birbirlerine çok sert saldırdığı sahneler gerilimi yükseltirken, izleyenleri şoke eden bir gelişme yaşanıyor. İkilinin birlikte aşağı düştüğü anlar, “Yamaç ve Mahsun’a ne olacak?” sorusunu akla getiriyor.

Çukur (1)

YAMAÇ VE MAHSUN’UN NEFES KESEN DÜELLOSU!
Çukur 2. sezonun 27. bölümünde Yamaç ve Selim, Sena’yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü’nün, Sena’yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek. Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü’yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun’un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena’yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun’u ve Sena’yı büyük bir sürpriz bekleyecek.

Çukur (2)

YAMAÇ SENA'YA BÖYLE VEDA EDİYOR!

Çukur yeni bölümde, Yamaç'ın Sena ölüyor. Yamaç, Sena'nın cansız bedenini kucağından indirmiyor. Sena'nın öldüğünü gören İdris Koçovalı, Vartolu ve Aliço gözyaşlarına boğuluyor. Peki Çukur'da Sena'yı kim öldürdü? Sena'yı vuran siyah yüzüklü kişi kim?

KOÇOVALILAR SENA’NIN ÖLÜMÜYLE YIKILIYOR!
Cumali, Selim ve Yamaç’ın, Sena’nın cansız bedenini Çukur’a getirdiği tanıtımda, Sena’yı kucağından indirmeyen Yamaç’ın perişan hali yürekleri dağlıyor. Sena’yı gören İdris’in yaşadığı acı derinden hissedilirken, şoke olan Aliço’nun tepkisi izleyenleri duygulandırıyor. Gözyaşlarının sel olduğu tanıtımda bir kayıp daha veren Koçovalıların, bu büyük acıyla nasıl yüzleşeceği merakla bekleniyor.

Çukur (2)

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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