Çukur dizisinden ayrılan oyuncular Alev Alev'de buluştu! İşte Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman

Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı, yeni dizi ‘Alev Alev’in üçüncü tanıtımı yayınlandı. Görkemli bir davet sırasında çıkan yangın izleyicilerin nefeslerini keserken, tüm olayların da başlangıcına imza atacak. Tanıtımda ekranlara gelen ve ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, şimdiden seyircileri nasıl sürükleyici bir dünyanın beklediğinin sinyallerini verdi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla ve etkileyici hikayesiyle 'Alev Alev' birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanıyor. Sarnıçtaki yangından sonra bu üç kadının hayatında hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Çukur dizisinde birlikte rol alan Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, bu defa Alev Alev dizisinde seyirciyle buluşacak. Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena'yı canlandıran Dilan Çiçek Deniz, 2. sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Çukur'un Azer Kurtuluş'u Cihangir Ceylan ile Mahsun rolünü canlandıran Berkay Ateş de geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti.