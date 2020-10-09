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Çukur dizisinden ayrılan oyuncular Alev Alev'de buluştu! İşte Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman

09.10.2020 00:27 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinden ayrılan oyuncular Alev Alev'de buluştu! İşte Alev Alev dizisi 1. bölümden yeni fragman

Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölümünden 3. fragman yayınlandı. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi farklı hikayesiyle dikkat çekecek. Son olarak Çukur'da rol alan Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan da yeniden aynı dizide buluşacak. İşte Alev Alev dizisinin fragmanı, oyuncuları ve konusu.

Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı, yeni dizi ‘Alev Alev’in üçüncü tanıtımı yayınlandı. Görkemli bir davet sırasında çıkan yangın izleyicilerin nefeslerini keserken, tüm olayların da başlangıcına imza atacak. Tanıtımda ekranlara gelen ve ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, şimdiden seyircileri nasıl sürükleyici bir dünyanın beklediğinin sinyallerini verdi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla ve etkileyici hikayesiyle 'Alev Alev' birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanıyor. Sarnıçtaki yangından sonra bu üç kadının hayatında hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Çukur dizisinde birlikte rol alan Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, bu defa Alev Alev dizisinde seyirciyle buluşacak. Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena'yı canlandıran Dilan Çiçek Deniz, 2. sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Çukur'un Azer Kurtuluş'u Cihangir Ceylan ile Mahsun rolünü canlandıran Berkay Ateş de geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Alev Alev'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenirken, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Alev Alev (2)

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

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