HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma hutbesi açıklandı mı? Berat Kandili yaklaşıyor: İşte 3 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

Cuma hutbesi açıklandı mı? Berat Kandili yaklaşıyor: İşte 3 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

02.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi konusu, Berat Kandili yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Berat Kandili, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü hutbeyi her perşembe olduğu gibi bugün , PDF dosyası, Word belgesi ve MP3 olarak yayınlayacak. Peki, Cuma hutbesi açıklandı mı? İşte 3 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu ile ilgili detaylar...

Cuma hutbesi açıklandı mı? Berat Kandili yaklaşıyor: İşte 3 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

Cuma hutbesi konusu, 3 Şubat 2023 cuma günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma hutbesi konusu geçtiğimiz hafta "Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti" olarak belirlenmişti. 3 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu ve tam metni ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMA HUTBESİ KONUSU (3 MART 2023)

Cuma hutbesi konusu henüz açıklanmadı.

3 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

c2

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

c3

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

c4

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

c5

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

c6

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'
Aracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Gerçek ortaya çıktıAracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
Depremler sonrasında o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır'Depremler sonrasında o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır'
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili Cuma Hutbesi cuma hutbesi konusu

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Burası fay hattının başlangıcı! Görüntüler dehşete düşürdü…

Burası fay hattının başlangıcı! Görüntüler dehşete düşürdü…

Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'da %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'da %35'e varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.