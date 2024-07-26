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  4. 15 il için sarı ve turuncu kod! Yaz yağmurlarıyla serinlik geliyor! O tarihten sonra tekrar... Meteoroloji son dakika 26 - 30 Temmuz hava durumu tahmini

15 il için sarı ve turuncu kod! Yaz yağmurlarıyla serinlik geliyor! O tarihten sonra tekrar... Meteoroloji son dakika 26 - 30 Temmuz hava durumu tahmini

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.07.2024 09:42
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Meteoroloji çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı, 15 il için sarı ve turuncu kod verdi. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması çağrısı yaptı. Sıcaklıkların ise iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklıkların, yağışın bitmesiyle, pazardan itibaren 3-4 derece artacağını belirtti. Peki, İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı. İşte il il son durum...

15 il için sarı ve turuncu kod! Yaz yağmurlarıyla serinlik geliyor! O tarihten sonra tekrar... Meteoroloji son dakika 26 - 30 Temmuz hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? Vatandaşlar bu sorularının cevaplarını araştırırken merak edilen konularda peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminini paylaşırken 15 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen yağışlar ve sıcaklıkların tekrar yükseleceği tarihle ilgili bilgi verdi. İşte il il son dakika hava durumu tahminleri...

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"YER YER ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ OLACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cuma yağışların; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Adana ve Mersin'de yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında Zonguldak, Bartın, Bozkurt, Ayancık, Sinop’a kadar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Taşkın ve su baskınlarına karşı tedbir" ifadelerini kullandı.

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"YAĞIŞIN BİTMESİYLE PAZARDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR 3-4 DERECE ARTACAK"

Şen bir sonraki paylaşımında "Sıcaklıklar iç ve kuzey batı kesimlerde yağışla birlikte 4-5 derece azaldı. Yağışın bitmesiyle pazardan itibaren 3-4 derece artacak. Önümüzdeki hafta bu bölgelerde aşırı sıcak beklemiyorum ortalamada." dedi.

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"İÇ ANADOLUNUN TAMAMINDA HAFİF YAĞMUR GEÇİŞLERİ"

Şen son paylaşımında ise "İstanbul bugün yağmurlu 29, Pazar 33 C. Ankara kuvvetli yağmurlu 28, Pazar 31 C, İzmir 33, pazar 37 C, Antalya 36, pazar 40 C. Rüzgar güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Bugün iç anadolunun tamamında da hafif yağmur geçişleri görülecek." ifadelerini kullandı.

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BAZI UÇUŞLAR İPTAL

Öte yandan İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edileceği duyuruldu. Havacılık ve Elektronik Araştırma ve Geliştirme İşletmesi (HEAŞ), sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM’da alınan karara göre; saat 15.00’e kadar olan uçuşların yüzde 5’i iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz."

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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O İLLER İÇİN SARI VE TURUNCU KOD VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Kırıkkale ve Karabük için sarı kod, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce için turuncu kod verdi.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyılaranda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

26 TEMMUZ CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

26

27 TEMMUZ CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

27

28 TEMMUZ PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

28

29 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

29

30 TEMMUZ SALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

30

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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