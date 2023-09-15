CUMA SABAHI MESAJLARI 2023: En lşık, ayetli, dualı, anlamlı, güzel, yeni ve resimli cuma mesajları İNDİR!

Resimli cuma mesajları ile ayetli, dualı ve yeni olarak internette araştırılıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre cuma namazı İstanbul'da saat 13:05'te, Ankara'da 12:49'da, İzmir'de ise 13:12'de kılınacak. Öte yandan Diyanet hutbe konusunu "Ahîlik: dürüstlük ve merhameti ticarete hâkim kılmak" olarak belirledi. Anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı, farklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel cuma mesajları...

EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

HAYIRLI CUMALAR

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.





