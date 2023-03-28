Cuma Suresi Son 3 Ayet tefsiri ve meali nedir? Cuma Suresi Son 3 ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 62. Suresi olan Cuma suresi, Medine döneminde indirilmiştir. Toplam 11 ayetten oluşur ve ismini 9. Ayetinde geçen “elCumu’a” kelimesinden almıştır. Bu sözcük Cuma gününü ifade eder. Cuma suresinde ele alınan temel konular; Cuma namazı, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi ve Yahudilerin Allah’ın dininden vazgeçmesidir. Cuma suresinin son 3 ayetini okuyan kişiler için eline helal para geçeceği söylenir. Bu nedenle pek çok kişi Cuma suresinin son 3 ayeti hakkında araştırma yapar ve bu 3 ayet Müslümanlar için çok önemlidir.
Cuma suresi son 3 ayet çokça araştırılır. Kuran-ı Kerim’de Arapça olarak yazılan bu 3 ayet aşağıdaki gibidir:
Cuma suresinin son 3 ayetini ezberlemek isteyenler bu ayetlerin okunuşunu araştırır. Arapça okumayı bilmeyenler Türkçe okunuşuna bakar. Cuma suresi son 3 ayetin Türkçe olarak okunuşları şöyledir:
Cuma suresi son 3 ayeti Türkçe anlamı şu şekildedir:
Cuma suresi son 3 ayetinin fazileti ve sırları ile öne çıktığı için pek çok kişi bu ayetleri merak eder. Bu 3 ayeti okuyanların helal para kazanacağı söylenir. Bereketin artması için Cuma suresi son 3 ayetin 3 kere okunması gerekir. Ayrıca Cuma suresi okumanın faziletleri arasında şunlar yer alır:
Cuma suresinin son 3 ayetinin neden okunması gerektiği merak edilmektedir. Bu soruya helal para kazanmak ve bereketi artırmak şeklinde yanıt verilebilir. Ancak Cuma suresinin tamamını okumak kişilerin kısmetinin açılmasını, evlenmesini, şeytanın vesvesesinden korunmalarını, büyük sevap kazanmalarını sağlar.