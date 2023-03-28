Cuma Suresi Son 3 Ayet tefsiri ve meali nedir? Cuma Suresi Son 3 ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in 62. Suresi olan Cuma suresi, Medine döneminde indirilmiştir. Toplam 11 ayetten oluşur ve ismini 9. Ayetinde geçen “elCumu’a” kelimesinden almıştır. Bu sözcük Cuma gününü ifade eder. Cuma suresinde ele alınan temel konular; Cuma namazı, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi ve Yahudilerin Allah’ın dininden vazgeçmesidir. Cuma suresinin son 3 ayetini okuyan kişiler için eline helal para geçeceği söylenir. Bu nedenle pek çok kişi Cuma suresinin son 3 ayeti hakkında araştırma yapar ve bu 3 ayet Müslümanlar için çok önemlidir.

Cuma suresi son 3 ayet nedir?

Cuma suresi son 3 ayet çokça araştırılır. Kuran-ı Kerim’de Arapça olarak yazılan bu 3 ayet aşağıdaki gibidir:

Cuma suresi son 3 ayeti okunuşu nedir?

Cuma suresinin son 3 ayetini ezberlemek isteyenler bu ayetlerin okunuşunu araştırır. Arapça okumayı bilmeyenler Türkçe okunuşuna bakar. Cuma suresi son 3 ayetin Türkçe olarak okunuşları şöyledir:

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû iżâ nûdiye lissalâti min yevmi-lcumu’ati fes’ev ilâ żikri(A)llâhi ve żerû-lbey’(a)(t) żâlikum ḣayrun lekum in kuntum ta’lemûn(e)

Fe-iżâ kudiyeti-ssalâtu fenteşirû fî-l-ardi vebteġû min fadli(A)llâhi veżkurû(A)llâhe keśîran le’allekum tuflihûn(e)

Ve-iżâ raev ticâraten ev lehven(i)nfaddû ileyhâ ve terakûke kâ-imâ(en)(t) kul mâ ‘inda(A)llâhi ḣayrun mine-llehvi ve mine-tticâra(ti)(t) va(A)llâhu ḣayru-rrâzikîn(e)

Cuma suresi son 3 ayeti meali nedir?

Cuma suresi son 3 ayeti Türkçe anlamı şu şekildedir:

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lutfundan nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.,

Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Cuma suresi son 3 ayetinin faziletleri nedir?

Cuma suresi son 3 ayetinin fazileti ve sırları ile öne çıktığı için pek çok kişi bu ayetleri merak eder. Bu 3 ayeti okuyanların helal para kazanacağı söylenir. Bereketin artması için Cuma suresi son 3 ayetin 3 kere okunması gerekir. Ayrıca Cuma suresi okumanın faziletleri arasında şunlar yer alır:

Cuma suresini okuyan kişilerin Allah’ın izniyle kısmeti açılır. Okumaya devam edilirse Allah o kuluna en kısa zamanda evlenmeyi nasip eder.

Cuma suresini okumayı alışkanlık haline getiren kişiler şeytanın vesvesesinden korunur.

Cuma suresini okuyan kişiye, Cuma namazına gelen ve gelmeyen kişiler sayısınca 10 sevap yazılır.

Cuma suresi son 3 ayeti ne için okunur?

Cuma suresinin son 3 ayetinin neden okunması gerektiği merak edilmektedir. Bu soruya helal para kazanmak ve bereketi artırmak şeklinde yanıt verilebilir. Ancak Cuma suresinin tamamını okumak kişilerin kısmetinin açılmasını, evlenmesini, şeytanın vesvesesinden korunmalarını, büyük sevap kazanmalarını sağlar.

