Bakara Suresi 186. Ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 186. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresi, toplam 286 ayete sahiptir. Bu özelliği ile Kur'an’ın en uzun suresidir. Medine’de indirilen bu sure, yaklaşık 10 yılda tamamlanmıştır. 67-73. Ayetlerinde geçen bakara kelimesi bu sureye ismini vermiştir. Sözcüğün anlamı ise sığır demektir. Bakara suresinde ele alınan temel konular arasında Allah’ın varlığı ve birliğine dayanan deliller, insanın yaradılışı, ibadet ve inançla ilgili bilgiler, İslam hukuku sayılabilir. Bakara suresinin 186. Ayeti ise hem anlamı hem de faziletleri ile dikkat çeken bir ayet olarak öne çıkar.

Bakara Suresi 186. ayet nasıl okunur?

Bakara Suresi 186. ayet okunuşu Müslümanların merak ettiği bir şeydir. Çünkü bu ayet çok faziletlidir ve pek çok kişi ayeti ezberlemek ister. Bunun için de okunuşunu bilmek gerekir. Bakara Suresi 186. Ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

Arapça okumayı bilmeyenler için ise Bakara Suresi 186. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

Ve-iżâ seeleke ‘ibâdî ‘annî fe-innî karîb(un)(s) ucîbu da’vete-ddâ’i iżâ de’ân(i)(s) felyestecîbû lî velyu/minû bî le’allehum yerşudûn(e)

Bakara Suresi 186. ayet ne anlama gelir?

Bakara Suresi 186. ayet anlamı, pek çok kişinin araştırdığı bir konudur. Çünkü ayeti yalnızca ezberlemek yeterli değildir. Bu ayetin mealini de bilmek gerekir. Böylece İslam dini gereklilikleri de yerine getirilebilir. Bakara Suresi 186. ayet meal olarak aşağıdaki gibidir:

Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.

Bakara Suresi 186. ayet tefsiri nedir?

Bakara Suresi 186 ayet Türkçesi, ayetin vermek istediği mesajı anlamak açısından önemlidir. Ancak mealini bilmek tek başına yeterli değildir. Bu ayetin tefsirini de okumak gerekir. Tefsirinde daha detaylı bir yorumlama ve analiz vardır. Bu sayede ayetin alt metninde yatan konu daha iyi kavranabilir. Bakara suresi 186. Ayet tefsiri şudur:

Oruç ibadeti anlatılırken Allah-kul ilişkisini çok canlı ve sıcak bir üslûpla ele alan bu âyete yer verilmesinin bize göre birden fazla sebebi vardır: a) Bir önceki âyetin sonlarında Allah’ın eşsiz ve benzersiz büyüklüğü, ululuğu hatırlatılıp kulların da bunu dile getirmeleri istenmiştir. Tekbir akla şu soruyu getirmektedir: Bu kadar büyük bu kadar yüce bir varlıkla küçük, âciz, başı ve sonu belli, fâni, varlığına kendisi hâkim bulunmayan zavallı bir insanın nasıl bir ilişkisi olabilir? Onun kulluğu, şükrü ve duası bu büyüklüğe nasıl ulaşır? Âyet, o keyfiyetsiz ve akıl almaz büyüklüğün sahibi bulunan rabbin kullarına yakın olduğunu, her an ve her yerde hazır ve nâzır bulunduğunu, fizik ve matematik ötesi büyüklüğün mesafe olarak uzaklığı gerektirmediğini ifade ederek kullara, şuurlu ve canlı bir ibadetin yollarını açmaktadır. Bu yakınlık başka âyetlerde “Biz ona (ölüm halindeki insana) sizden daha yakınız” (Vâkıa 56/85), “Biz ona (insan) şah damarından daha yakınız” (Kaf 50/16), “Allah kişi ile kalbinin arasına girer” (Enfâl 8/24) şekillerinde de ifade edilmiştir. b) Kulun Allah’a yakınlığını şuur halinde yaşaması ve hissetmesine mani olan şeyler arasında yeme, içme, cinsel ilişki gibi beden zevkleri de vardır. İnsanlar bu zevklerle haşir neşir oldukları sürece fizik ötesi âlemlere ve varlıklara açılan pencerelerinin farkında olamazlar ve buradan başka âlemleri seyredemez, onları düşünemez, onlarla içli dışlı olamaz ve bütün bunların insana vereceği emsalsiz zevki yaşayamaz, ilhamı alamazlar. Belli bir süre bedenî zevklere açılan pencereleri kapatan oruç, diğerlerinin açılması için insana önemli bir fırsat sunmaktadır. Kul bu fırsattan hakkıyla yararlandığı takdirde Allah’ın yakınlığını ve beraberliğini (huzuru), yiyip içtiği günlerdekinden daha şuurlu ve canlı yaşama imkânını bulacaktır. Âyet oruçluya bunu hatırlatmakta, onu bu fırsatı değerlendirmeye çağırmaktadır.

Hem insanlarla ve dünya ile hem de Allah ile ilişkide doğru yolu bulmak, doğru hareket edebilmek için (rüşd için) bağlantıları doğru kurmaya ihtiyaç vardır. Kâmil insanlığın şartı Allah’ı tanımak, O’nunla ibadet yoluyla ve ibadet şuuruyla ilişki kurmaktır. Âyet bunu “Allah’ın çağrısına katılmak, davetini kabul etmek” şeklinde ifade ediyor. İbadetin bir şekli ve çeşidi de duadır. Kulun rabbi ile en yakın ve sıcak ilişkisi namazda secde halinde ve içten gelerek yapılan dua ve niyaz halinde kurulan ilişkidir. Allah’ın çağrısına kulak veren, O’nun dinine giren bir kimse bundan üç önemli kazanç elde etmektedir: 1. O’nun yakınlığını bilmek ve yaşamak. 2. Doğru düşünme, doğru yerde ve konumda olma imkânını elde etmek. 3. O’ndan istediğini almak (duasının kabul edilmesi). Şu iki hadis, her dua edenin nasıl mutlaka sonuç aldığını anlamamıza yardımcı olmaktadır: “Acele etmedikçe her birinizin duası kabul edilir. Bu sebeple (acelecilik yüzünden) insan, dua ettim de kabul olunmadı der”; “Hiçbir dua eden yoktur ki, şu üç sonuç arasında olmasın: “Ya istediği hemen verilir ya lehine ertelenip saklanır yahut da dua bir günahına kefâret olur” (el-Muvatta’, “Kur’ân”, 29, 36).

Kader inancına göre olacak ve olmayacak her şey bellidir, kulun istedikleri de kaderinde yoksa kendisine verilmeyecektir. Şu halde duanın faydası nedir?

Allah Teâlâ madde âleminde olup bitenleri kanunlara ve sebeplere bağlamıştır. İnsanı bir ana ve babadan (onları aracı kılarak) yaratmaktadır, yağmuru bulut aracılığı ile vermektedir, ölümü bir sebebe bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Duymaya kulağı ve beyni, görmeye gözü ve beyni vasıta kılmıştır. Sebepleri ve vasıtaları ortadan kaldırarak Allah’tan istemek “ana baba olmadan doğmayı, göz olmadan görmeyi” istemek gibidir. Allah’ı unutup yalnızca sebeplere ve aracılara yönelmek ise insansız kulağa, göze yönelmek, işitmeyi ve görmeyi böyle sağlamaya çalışmak gibidir. İslâm’ın gösterdiği yol hem sebepleri ve aracıları kullanmak, ihmal etmemek hem de sebep ve sonuç elinde olan, bunlara hâkim bulunan Allah’a yönelmektir.

Allah’ın vermesi ve vermemesi kadere bağlı olduğu gibi dua da kadere bağlıdır. Kul ister Allah verir. İstemek kadere aykırı değildir, kader çerçevesi içindedir. Biz kullar kaderimizi “şöyle şöyle olsun” şeklinde değil, “şöyle şöyle olacak” şeklinde anlamalıyız. Kul âdâbına uygun şekilde dua ederse Allah da kabul edecektir. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 283-285)

Bakara Suresi 186. ayet fazileti nedir?

Bakara Suresi 186 ayet fazileti ve sırları özellikle hayırlı bir isteğin gerçekleşmesi için önemlidir. Duaların kabul olması için bu ayetin okunması gerekir. Ayrıca Bakara suresini okumanın faziletleri arasında şunlar da yer alır:

Bakara suresinin son iki ayetini okuyan kişiler, tüm gece ibadet etmiş gibi sayılır.

Bakara suresini okuyan kimseler ahiret gününü hatırlar ve takva sahibi olur. Bu sayede günah işlemekten kaçınırlar.

Haneye şeytanın girmemesi için Bakara suresinin okunması buyrulmuştur.

Bakara suresini okumanın bereketi artırdığı söylenir.

Bakara Suresi 186. ayet kaç defa okunmalı?

Bakara Suresi 186. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorunun yanıtı oldukça merak edilir. Çünkü bu ayetin faziletinden yararlanmak isteyen çok kişi vardır. Her türlü hayırlı ve helal istekler için Bakara suresi 186. Ayetin günde 7 defa okunması gerekir. Bu sayede okuyan kişinin kalbine Rab çok yakın olur ve iman nuru artar.

Bakara Suresi 186. ayeti niçin okunur?

Bakara suresi 186. Ayetin okunmasında en önemli etken duaların ve isteklerin kabul olmasıdır. Kalbin ihya olması ve hidayet gelmesi için de bu ayet okunabilir. Bakara suresi ise tüm gece ibadet etmiş sayılmak, büyük sevap kazanmak , eve şeytanın girmesini önlemek için okunmalıdır.

