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Zâriyât Suresi 58. Ayet tefsiri ve meali nedir? Zâriyât Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

17.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için yol gösterici olan Kur'an-ı Kerim’de pek çok sure vardır. Bu surelerin her biri çok özel ve önemli anlamlara sahiptir. Faziletleri ile öne çıkan Zâriyât suresi de merak edilen ve araştırılan sureler arasında yer alır. Özellikle Zâriyât suresi 58. Ayeti, rızık bolluğu için mutlaka okunması gereken ayetlerden biridir. Bu nedenle bu ayetin anlamı, tefsiri ve faziletleri oldukça merak edilir. Peki Zâriyât suresi 58. Ayet nasıl okunur, tefsiri ve meali nedir?

Zâriyât Suresi 58. Ayet tefsiri ve meali nedir? Zâriyât Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Zâriyât suresi 58. ayet nasıl okunur?
  • Zâriyât suresi 58. ayet ne anlama gelir?
  • Zâriyât suresi 58. ayet tefsiri nedir?
  • Zâriyât suresi 58. ayet fazileti nedir?
  • Zâriyât suresi 58. ayet kaç defa okunmalı?
  • Zâriyât suresi 58. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 51. Suresi olan Zâriyât suresi, Mekke döneminde indirilmiştir ve toplam 60 ayete sahiptir. İlk ayetinde geçen “ez-Zâriyât” kelimesinden ismini almıştır ve bu sözcüğün anlamı esip savuran rüzgarlar demektir. Surede ele alınan temel konular; inkar edenlerin ahirette çekecekleri azap, müminlerin alacağı ödüller, ölümden sonra hesap için toplanma, Allah’ın varlığı ve birliğini kanıtlayan delillerdir. Zâriyât suresinin 58. Ayeti ise anlamı ve faziletleri ile Müslümanları oldukça etkilemektedir.

Zâriyât suresi 58. ayet nasıl okunur?

Zâriyât suresi 58. ayet okunuşu oldukça merak edilmektedir. Kısa bir ayettir ve pek çok kişi bu ayeti ezberlemek ister. Kur'an’da Zâriyât suresi 58. ayet Arapça olarak yazar ve şu şekildedir:

zariyat58

Arapça okumayı bilmeyenler ise direkt Türkçe okunuşu sayesinde ayeti ezberleyebilir. Zâriyât suresi 58. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

  • İnna(A)llâhe huve-rrazzâku żû-lkuvveti-lmetîn(u)
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Zâriyât suresi 58. ayet ne anlama gelir?

Zâriyât suresi 58. ayet anlamı Müslümanların bilmesi gereken bir şeydir. Çünkü ayeti tek başına ezberlemek ya da okumak yeterli değildir. O ayette hangi mesajın verilmek istendiği kavranırsa daha faziletli olur. Zâriyât suresi 58. ayet meal olarak şu şekildedir:

  • Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah’tır.
Yâsîn Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı Yâsîn Suresi 58. ayeti okunuşu ve anlamı

Zâriyât suresi 58. ayet tefsiri nedir?

Zâriyât suresi 58 ayet Türkçesi ile birlikte tefsirine de bakmak gerekir. Bu sayede daha detaylı yorumlama ve açıklama öğrenilebilir. Bu da ayeti kavramayı kolaylaştırır. Zâriyât suresi 58. Ayet tefsiri şu şekildedir:

Öyle anlaşılıyor ki 56. âyette sözü edilen öğüdün özü, insanların ve cinlerin yaratılış amacını hatırlatmaktır. 56. âyette açıkça ifade edildiği üzere bu yaratılış amacı, onların sadece Allah’a kulluk etmeleridir. Fakat burada fert fert her bir insan ve cinin zorunlu olarak Allah’a kulluk etmeleri değil, bu iki türden isteyenlerin kendi seçimleriyle bunu yapmaları kastedilmektedir (Zemahşerî, IV, 32). Nitekim başka birçok âyetten de bu mâna anlaşılmaktadır. Meselâ Mülk sûresinin 2. âyetine göre hayat ve ölüm insanların sınanması amacıyla var edilmiştir. 56. âyetin “sırf bana kulluk etsinler” şeklinde tercüme edilen kısmı “sırf beni tanısınlar” şeklinde de anlaşılmıştır (Şevkânî, V, 106); fakat son tahlilde Allah’ı tanımanın anlamı O’na gerektiği şekilde kulluk etmektir. Burada “kulluk” ile Allah Teâlâ’nın buyruk ve yasaklarına uymanın değil, mümin olsun inkârcı olsun bütün cinlerin ve insanların Allah’ın kudreti ve koyduğu ilâhî-tabii yasalar önünde zorunlu olarak boyun eğmelerinin kastedildiği yorumu da yapılmıştır; Taberî’nin tercih ettiği yorum budur (XXVII, 11-12). İbn Atıyye’ye göre bu ifadeyle, anılan varlıkların Allah’a kulluk etmeye yatkın bir yapıda yaratıldıkları ve onları buna yöneltecek yeteneklerle donatıldıkları da kastedilmiş olabilir (V, 183; İbn Atıyye’nin burada kullandığı deliller ve izahı için bk. Rûm 30/30). 57 ve 58. âyetlerde bu kulluğun –hâşâ– Allah’ın yararınaymış gibi algılanmaması için çok açık ifadelerle O’nun buna muhtaç olmadığı, asıl şuurlu varlıkların O’na kulluk etme ihtiyacı içinde oldukları belirtilmiştir. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 137)

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Zâriyât suresi 58. ayet fazileti nedir?

Zâriyât suresi 58 ayet fazileti ve sırları konusunda yapılan araştırmalar bu ayetin çok faziletli olduğunu gösterir. Rızık ve bolluk elde etmek için okunması gereken bu ayet, aynı zamanda fakirlikten kurtulmak için de yararlıdır. Zarar edilecek işlere karşı korunmak için de bu ayet okunabilir. Zâriyât suresi okumanın faziletleri arasında şunlar da yer alır:

  • Hasta kişiye Zâriyât suresi okunursa, o kişi Allah’ın izniyle şifa bulur.
  • Doğum yapacak kadınlar üzerlerinde Zâriyât suresini taşırlarsa, doğum sancıları azalır ve daha acısız doğum yaparlar.
  • Kıtlığı gidermek, ekinleri bereketlendirmek ve bolluk elde etmek için Zâriyât suresinin okunması buyrulmuştur.
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Zâriyât suresi 58. ayet kaç defa okunmalı?

Müslümanlar tarafından Zâriyât suresi 58. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı merak edilir. Çünkü faziletleri elde etmek için bu sureyi belli miktarda okumak önemlidir. Örneğin; bereketin artması için her sabah ve akşam namazından sonra 11 defa bu ayet-i kerime okunmalıdır. Kıtlık zamanında Zâriyât suresini 70 defa okuyanlar, bolluk elde edebilir.

Zâriyât suresi 58. ayeti niçin okunur?

Zâriyât suresi 58. Ayetin okunması gereken durumlar, bolluk ve bereket elde etmek istenen zamanlardır. Aynı zamanda kıtlığı gidermek için de okunabilir. Ayrıca şifa bulmak, kolay doğum yapmak ve sancıyı azaltmak, bağ ve bahçede daha çok mahsul elde etmek, büyük sevap kazanmak için de bu sure okunabilir.

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